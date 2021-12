El reto de crear comic en México

No te mates por el trabajo, veo a mucha gente trabajando horas ridículas por sueldos bajísimos y no está bien (aunque me consta que luego no queda de otra, y eso debería cambiar), porque al final termina por pasarnos factura. Yo creo que ningún trabajo vale el que uno se lastime, mucho menos sí es por trabajarle a otros que se aprovechan de esa pasión para explotar a la gente (sobre todo siendo muy jóvenes). No hay que sangrar por nadie, incluso si vas a dar un extra por elección, creo que vale más la pena que sea con cosas tuyas. Sin embargo, mi principal consejo sería que no pongan todo su valor en el trabajo, somos más que lo que hacemos/logramos, siempre hay que tener eso en mente. Otro consejo importante es que los creadores tienen que ser muy curiosos y consumir todo tipo de cosas, cine, literatura, comics, artículos científicos, etc. No solo el que nos gusta y el que queremos crear, nunca sabes de dónde puede llegar las historias/ideas que van a marcarte y darte la inspiración que necesitas.

Alejandra Gamez