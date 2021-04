Estereotípicamente, los riders de freestyle disfrutan de nada más que vivir una vida de excesos, y sus cuerpos reciben golpes a todo momento con la bicicleta. "Para ser honesto, la gente no entrena y he visto lo que comen algunos de mis amigos que son atletas profesionales", dice Kriss Kyle , cuyo último proyecto, Out of Season , lo vio hacer el cambio de BMX a mountain bike por primera vez.

Pero aunque describa la falta de planes de alimentación o programas de entrenamiento estrictos como "algo bueno para mi deporte", recientemente ha reducido la comida rápida y los alimentos procesados ​​y ha notado la diferencia.

Durante los últimos años, me he cuidado mucho más de lo que solía comer en cuanto a comer, y me siento mejor por ello.

Aquí, Kyle revela cómo se alimenta previo a sus actividades extremas, desde maximizar sus sesiones de entrenamiento en el skatepark hasta mantener un horario agotador de filmación ...

¿Qué te preparas para el desayuno, almuerzo, cena y los refrigerios para un típico día de entrenamiento?

Normalmente me despierto y corro con el estómago vacío o hago un paseo grande con el perro. Al volver me preparo el desayuno con un café. Por lo general, se trata de avena con banana, arándanos, fresas, semillas de chía y lino, una gran cantidad de mantequilla de maní y, a veces, incluso miel. Eso me mantendrá en movimiento durante un buen par de horas mientras escribo algunos emails antes de dirigirme a montar mi BMX en el skatepark.

Un tazón de avena y una taza de café prepara a Kriss para su día © Alex Motoc/Unsplash

De camino al skatepark, me tomo una Red Bull. Por lo general, tengo esos 20 minutos antes de montar, que es cuando me funciona mejor.

Soy un conocedor de postres. Para el almuerzo, vuelvo a casa y me preparo unos huevos revueltos con un poco de pan integral y una barra de proteína. Solo agarro una tostada si saldré a correr por la tarde; no puedo comer menos de dos horas antes de salir a una corrida decente. Por lo general, me preparo una merienda con manzanas Pink Lady, barras de proteínas y galletas de arroz. Para la cena, depende completamente de lo que vaya a hacer al día siguiente, pero generalmente me preparo algo a base de carbohidratos como pasta, un plato de arroz al pesto con muchas verduras o una ensalada caliente de queso de cabra. En general preparo muchos platos vegetarianos porque mi pareja es vegetariana. Soy un conocedor de postres. Los postres de tarta de queso son mis favoritos, pero tengo que dejarlos: se está volviendo ridículo comerme uno cada noche. ¿Cuáles son tus principales consideraciones para la dieta? Mi objetivo es llevar una dieta bien balanceada. Como muchas cosas vegetarianas, pero también como mucha carne; quiero un poco de absolutamente todo y no puedes equivocarte con eso. ¿Cómo usas Red Bull en tu entrenamiento?

Kyle usa Red Bull en momentos clave de sus entrenamientos y filmaciones © Dan Griffiths/Red Bull Content Pool

Esta mañana sabía que iba a una sesión de entrenamiento pesada en la Unidad 23, así que me tomé una lata en el camino. Si voy a tener una sesión pesada y quiero hacer algunas cosas en especial, me daré ese empujón extra. O si sé que voy a una gran carrera o una gran corrida, me tomo una Red Bull.

En el pasado, si he estado tratando de hacer algo durante más de 100 intentos, una Red Bull me dará esos 50 intentos adicionales para completarlo

¿Cómo es para ti un día de rodaje en términos de alimentación e hidratación?

Depende de dónde estemos en el mundo. Para el rodaje de Out Of Season en Gales, me despertaba con un gran vaso de agua, dos cafés negros y avena. Luego íbamos directamente a la filmación y tomaba una Red Bull justo antes del almuerzo. Luego de comer estoy listo para volver a empezar la acción. A partir de eso, solo meriendo con manzanas, barras de proteínas, bananas y nueces.

Kyle a veces puede intentar el mismo truco cientos de veces © Eisa Bakos

Nos estábamos quedando en un pub [durante Out Of Season], así que me daba un gusto por la noche, comiendo hamburguesas o pescado frito con papas fritas. No soy demasiado estricto conmigo mismo, todavía disfruto comerme una pizza y a veces voy a tener una barriga completamente a punto de explotar. Mientras esté en forma y saludable, corriendo, montando y haciendo todo lo que estoy haciendo, creo que tengo una dieta buena y equilibrada por lo que no voy a cambiar nada de lo que llevo haciendo.

¿Cuál es tu comida favorita?

Macarrones con queso y papas fritas: eso es prácticamente de lo que viví cuando era niño.

Si vamos a cenar y tú estás cocinando, ¿qué hay en el menú?

Si vienes a cenar, para empezar haría nachos. Luego te prepararía una ensalada de queso de cabra que realmente me encanta. Y luego lo terminaríamos con pudines Gu con helado y crema. Sería eso o pediríamos comida de la India.