CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

 Reconoces que eres una persona física de al menos 16 años de edad en el momento de acceder a la Promoción, y que si tienes menos de 18 años, Tu participación en esta Promoción se desarrollará bajo la supervisión directa de un progenitor o tutor legal (“Tutor”) que ha leído y entendido la totalidad de estas Condiciones en Tu nombre. Las personas menores de 16 años de edad no podrán participar en esta Promoción ni transmitir o enviar de otra forma Datos personales (cualquier dato sobre Ti, como Tus datos de contacto, respuestas a la Promoción y fotografías) a la Organización. Facilitarnos tus Datos personales es voluntario; sin embargo, si no nos facilitas todos los Datos personales exigidos, no podrás acceder a esta Promoción.

3.2 La Organización no aceptará solicitudes que: a) hayan sido generadas automáticamente por sistemas informáticos; b) hayan sido rellenadas por terceros (en Tu nombre) o en bloque; c) sean ilegibles, hayan sido modificadas, reconstruidas, falsificadas o manipuladas; o d) estén incompletas. La Organización se reserva el derecho para verificar en cualquier momento y a su discreción la dirección de correo electrónico que Tú facilites, lo que incluye, cuando proceda, el consentimiento de un Tutor para comprobar la edad, la identidad u otros datos proporcionados. En el caso de apreciarse algún conflicto, aquellas solicitudes que incluyan una dirección de correo electrónico no válida o algún dato incorrecto relativo a la edad o la residencia, se desestimará Tu solicitud. No podrás acceder a esta Promoción utilizando múltiples cuentas de correo electrónico o cuentas de redes sociales. En el supuesto de que haya evidencia de que has utilizado múltiples cuentas de correo electrónico o cuentas de redes sociales eludiendo esta norma, todas Tus solicitudes serán desestimadas.

4.7 No se aceptarán solicitudes que se presenten con retraso ni tampoco que estén ilegibles, incompletas, dañadas o alteradas. No se asume ninguna responsabilidad por la pérdida de solicitudes; de igual modo, el justificante de transmisión no se admitirá como confirmación de recepción. Las solicitudes no pueden devolverse.

5.2 La Organización contactará con el/los beneficiario(s) del/de los premio(s) por teléfono o en la dirección de correo electrónico que se faciliten en la solicitud de acceso a la Promoción. En el momento de la notificación, al/a los beneficiario(s) de/de los premio(s) se le(s) facilitarán los detalles para reclamar el premio y se le(s) ofrecerá un plazo de 5 días (a partir de que la Organización notifique al/a los ganador(es) que ha(n) sido la(s) persona(s) afortunada(s) para reclamar el premio. En el caso de que no pudiera contactarse con el beneficiario de un premio, que el beneficiario no estuviera disponible o no reclamara el premio en el plazo estipulado, la Organización se reserva el derecho para ofrecer el premio al siguiente participante válido en el Proceso de selección.

5.7 Debes tener en cuenta que no se reembolsará ningún gasto de viaje u otros derivados de la participación en la Promoción salvo por los que se mencionan de forma expresa en estas Condiciones. Para los beneficiarios de premios no se ofrecen alternativas en metálico; por otra parte, los premios a los que Tú tengas derecho son intransferibles y no reembolsables.

