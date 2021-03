La temporada 2021 de F1 tuvo un inicio lleno de drama y emoción

¡Vaya fin de semana!

La competencia en la pista no parecía tan lejana de parte de los campeones del mundo y a pesar de ello, en el equipo no se relajaron buscando conseguir el primer éxito de la temporada y Max Verstappen logró capturar el primer cajón del arranque.

En el caso de Sergio Pérez la elección de los neumáticos no ayudó y quedó fuera de la Q3 pero como undécimo

El día de la carrera

El domingo pintaba diferente para todos en la parrilla. No sólo era la oportunidad de volver a la competencia, sino que el debut de algunos pilotos y dos nuevos nombres de escudería en la parrilla colorearon un poco más la emoción del arranque de la temporada 2021 de la Fórmula 1.

Adelante, Max dominó, se mantuvo y se escapó. Pierre Gasly en el AlphaTauri no pudo evitar un contacto y perdió su alerón delantero. Se obligó a una parada de pitas para arreglar el desperfecto antes de regresar a la competencia y con la desventaja de tiempo la suerte estaba echada. Una lástima.

Las estrategias marcaron el ritmo, los abandonos sumaron a favor del mexicano que no se detuvo por remontar con la cabeza fría. No fue su culpa que su auto se apagara.

El debutante Yuki Tsunoda no aflojó el paso. Atacó y buscó los espacios y pronto se metió en el ritmo del pelotón.

Pero la competencia tiene adversarios que también se esfuerzan y en las paradas en los fosos de abastecimiento se presentó el cambio de posición que era esperada, pero no el desenlace.

