Un gran fotógrafo no es nada si no posee el don de la sincronización: no solo consiste en apretar el obturador en el momento adecuado sino tratar el sujeto de la forma correcta. Para ser capaz de elegir el instante perfecto hacen falta años de experiencia. preparation.

Al trabajar con Red Bull he aprendido que es importante saber qué es lo que les gusta y disgusta y tener claro cuándo puedes hablar con ellos. El atleta está bajo una gran presión y lo que no puedes hacer es presionarlo todavía más. Está concentrado al 100 por ciento. Aprendes a ser discreto y a disparar en los momentos adecuados, a menudo ni se dan cuenta de que estás ahí.

Es muy importante. Yo mismo soy un atleta. Solía competir en kitesurf y me gustan mucho los deportes. Gran parte de mis amigos son deportistas y una noche un grupo de nosotros fue a la playa después de cenar. Los vi haciendo deporte con sus ropas de calle. Así me vino la idea de juntar en un retrato la vida normal y la vida extrema.

