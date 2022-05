Hace cinco años lo eran, pero ahora todo se ha fusionado de nuevo. La gente le dice parkour a todo. El snowboard no tiene dos nombres, ya sea que estés bajando una montaña o haciendo trucos en un parque de snowboard, sigue siendo el mismo deporte. Personalmente, me encantaría que el parkour y el freerunning se fusionaran de nuevo. Creo que nunca debió dividirse. ¿Qué nombre va a ser? No lo sé, pero es importante que nosotros, como cultura, estemos representados bajo un nombre.