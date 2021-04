Para tomar dimensión del fenómeno, alcanza con saber que The International, el campeonato anual de Dota 2 patrocinado por Valve Corporation, repartió en su edición 2019 más de 34 millones de dólares en premios.

Tal es el furor que despiertan las competencias, que ante la suspensión, a raíz de la situación mundial, de The International 2020, ya han aparecido nuevos torneos y ligas para llenar ese vacío.

