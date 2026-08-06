¿Cómo mejorar en un entrenamiento híbrido?

¿Qué se necesita para destacar en un entrenamiento híbrido?

Conseguir el campeonato de la primera edición de Red Bull Gym Clash México no fue cuestión de suerte. Detrás de cada ejercicio hubo meses de preparación, disciplina y trabajo en equipo.

Tras quedarse con el título nacional, Performance Center Impulso compartió los aprendizajes que marcaron la diferencia durante la competencia y que ahora llevarán al equipo a representar a México en la Final Mundial de Red Bull Gym Clash, que se celebrará en El Cairo, Egipto, en marzo de 2027.

Ganadores Red Bull Gym Clash México 2026 © Jose Duch

La preparación comienza mucho antes del día de la competencia

Para Johanna Esmeralda Romero y María José Domínguez Castillo, el entrenamiento no empieza cuando inicia la competencia, sino mucho antes.

La constancia, la disciplina y el compromiso con cada entrenamiento fueron algunos de los factores que les permitieron llegar listas para enfrentar una competencia de alta exigencia. A esto se sumaron una buena alimentación y el descanso entre entrenamientos, aspectos que ambas consideran fundamentales para rendir al máximo.

Red Bull Gym Clash México 2026 © Jose Duch

La resistencia física y la fortaleza mental hacen la diferencia

Cuando se les preguntó cuál consideran que es la habilidad más importante para destacar en un entrenamiento híbrido, tanto Johanna como María José coincidieron en un mismo punto: la resistencia.

Sin embargo, ambas destacaron que el aspecto mental también juega un papel fundamental. Mantener la concentración y no permitir que la presión tome el control puede marcar la diferencia durante la competencia.

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Salir de la zona de confort también forma parte del reto

Como en toda competencia, hubo ejercicios que representaron un desafío incluso para el equipo campeón.

Para Johanna, uno de los momentos más exigentes fueron los ejercicios de shoulder to overhead, mientras que María José señaló los burpee box jump por la demanda física que representaban para las piernas. Ambas coincidieron en que enfrentarse a movimientos fuera de su rutina habitual también fue parte del aprendizaje que dejó la competencia.

Representar a México, el siguiente desafío

Además del campeonato nacional, la victoria les dio la oportunidad de representar a México en la Final Mundial de Red Bull Gym Clash, donde competirán frente a equipos de 27 países.

Para Johanna y María José, este logro representa una mezcla de orgullo, satisfacción y emoción.

Quotation Se siente increíble, se veía un poco lejana la meta, pero se siente increíble.

Un mensaje para quienes quieren vivir la experiencia

Antes de concluir la entrevista, Johanna y María José compartieron un mensaje para quienes estén pensando en participar en futuras ediciones de Red Bull Gym Clash.

Su invitación fue clara: atreverse a vivir la experiencia, salir de la zona de confort y descubrir hasta dónde pueden llegar.

Quotation Que lo hagan, es una gran experiencia y se den la oportunidad de experimentarlo.

Con la mirada puesta en la Final Mundial de Red Bull Gym Clash, Performance Center Impulso buscará escribir un nuevo capítulo para México en uno de los escenarios más importantes del fitness funcional.

Red Bull Gym Clash México 2026 © Jose Duch