Blon: "Ha sido el mejor momento de mi vida"

Acaba de finalizar la Final Nacional de Red Bull Batalla y Blon , tras diez años consecutivos peleando el título nacional, finalmente se ha proclamado como campeón .

Emocionado, aún temblando y sin dar crédito de lo que acaba de suceder, nos concedió unas palabras.

Blon © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

¿Cómo te sientes ahora mismo?

No se que decir. No lo se. El momento en el que me han levantado el brazo ha sido el momento más feliz de mi vida sin duda alguna.

Pese a ser tu último año, hemos visto lágrimas en tu rostro al ser campeón. Tras diez años, mantenías viva la ilusión. ¿Qué significa este logro?

Mucho. Me lo he merecido muchas veces. Es un premio al esfuerzo, a las derrotas, a las lágrimas pasadas y a toda la gente que ha dado tanto por mi. Pese a ser mi décima nacional, estos días he recibido miles y miles de mensajes, y me he dado cuenta de que mi legado ya estaba. Le faltaba el trofeo en la estanteria. Lo miro ahora mismo, y no me veo a mi, veo también a la gente que me ha acompañado por el camino.

Entrando en materia competitiva, ¿quién ha sido tu rival más duro y en qué momento te sentías campeón?

La batalla con Jesús ha sido muy dura, muy ajustada. Siéndote sincero, incluso antes de la réplica podría haber ganado él, al igual que la primera réplica pensaba que era mía. Nocre también lo ha hecho increible. Todos lo han hecho bien al final.

Cuando he pasado a la final pensaba que era mía. Mientras veía Sweet Pain contra Tirpa. Me acuerdo que mi padre me dijo el año que llegué a la final contra Skone que llegar a la ronda definitiva con estas bestias es muy difícil y no se puede desaprovechar una oportunidad así. Lo he hecho a mi estilo, enfocado en mi historia por el lado emocional, y siento que la gente ha empatizado.

En la final me he enfocado en mi historia, llevándolo por el lado emocional, y siento que la gente ha empatizado. BLON

Blon © Jacobo Medrano / Red Bull Content Pool

Hablas de tu familia ahora, y también en las palabras tras salir campeón sobre el escenario

Son muy importante para mí. Mi familia, mi novia y mis amigos. Es la gente que me hace estar con ilusión, me levantan tras la derrota y me animan durante todo el proceso. Me han visto sufrir mucho. Siempre que acaba una nacional tengo ganas de volver para verlos, y este año más aún.

No es momento ahora de pensar en ello, pero representarás a España junto a Skone y Gazir en la Final Internacional. ¿Qué te parecen tus compañeros?

La Final Internacional es un premio. Voy a ir a disfrutarlo con mucha ilusión, como participante y no como suplente como fui en República Dominicana.

Me hace mucha ilusión ir con ellos: con una persona que ha sido mi referente, y otra persona de la que soy referente. Es una escalera, son tres generaciones que seguimos con hambre y queremos seguir haciendo historia.

Y por último, ¿rey sin corona?

Rey legítimo me ha dicho Bekaesh. Me gusta rey legítimo. Le pregunté que si ganaba como me iba a llamar, me dijo que rey legítimo y me gusta.

Osea que serás el rey para siempre

Sí. Aunque yo siento que ya lo era.