Neto Reyno, los cuatro elementos de la Nación Hip Hop

Uno de los pilares del norte de esta Nación hip Hop. Tuvimos oportunidad de preguntarles sobre su historia en el mundo del rap, sus inicios y más y todo esto nos contó.

Cuéntanos ¿Quién es Neto Reyno?

Neto Reyno es Ernesto Gonzalez, un rapero oriundo de Monterrey, Nuevo León MX; nacido en el año de 1981. Es tatuador, airografista, productor, padre de familia de cinco y dueño de la marca “NO RENDIRSE”.

"No rendirse" © Nación Hip Hop

¿Cómo entraste al mundo del rap y la cultura Hip Hop?

Desde pequeño me gusto mucho la música en general. Pero al escuchar algunos casettes como N.W.A., Naughty by Nature, ice-t, moob deep, 2pac etc, que me proporcionaban mis primos, me fue gustando mucho el género.

Tengo un amigo de secundaria que le decimos “Mapa Brown” que al igual que yo, sus primos lo proveían de mucha música Rap en los 90's y solíamos escuchar a diario. Incluso vestíamos igual que los videos que mirabamos de raperos de U.S.A. En aquellos tiempos era muy difícil conseguir material como ahora y entre todo esto vimos y escuchamos la evolución del hip hop. Cuando escuchamos Kid frost, spanish fly, mexakingz, cypress hill, mellow man ice, entre muchos grupos más que rapeaban en espanglish nos emocionábamos mucho y cada vez le fuimos agarrando mas amor al Rap; coleccionando albums e intercambiándolos. Luego llegaron las movies, revistas, entrevistas y yo cada vez más enamorado del hip hop y sus 4 elementos, ya que para ese entonces también era apasionado por el Graffitti y todo lo que es relacionado al Arte. Nos grabábamos imitando películas extranjeras, haciendo pequeños cortometrajes para nosotros mismos con una cámara muy grande y pesada de VHS. Eso me motivaba mucho y me divertía demasiado.

Luego conocí a Rosska e igual que yo también hacía música con sus hermanos. Sus hermanos escuchaban más rock que rap, y yo, teniendo un gusto por la música en general, también sabía algo de Rock pero esa es otra historia. Ahí tocábamos la batería, una caja de ritmos que yo tenía y nos grabábamos sonidos en cinta con grabadoras potstil: grabadoras grandes, chicas, vinilos etc. Grabábamos sonido por sonido hasta tener una obra propia al samplear y tocar al mismo tiempo y eso nos llevaba muchísimas horas que pasaban volando porque era de lo mejor.

Tiempo después conocí a un grupo llamado Rivers Side a través de un integrante de ellos, el Broh, quien tenía una novia frente a mi casa y el me conto lo que hacían y me dio un Casset con las canciones de La River donde rapeaba Pantera, Broh Y Jona. Ellos ya eran raperos que creaban su música porque tenían instrumentales de grupos extranjeros y eran conocidos en eventos underground de Monterrey N.L. de rap por su manera pandillera de rapear y hacer sus cosas. Eso me gustó y me junté con ellos aunque para ese momento ya no rapeaban pues ya hacían otras cosas más pandilleras pero con un estilo muy chingón.

Luego a los 16 años, por necesidad y a la vez por aventura,nos llegó a la mente el sueño americano y junto con seis locos de mi clicka en aquellos tiempos, La River Side, emigramos ilegalmente para los Estados Unidos de América. Yo para ese entonces tenía un aerógrafo y mi carnal el pantera tenia una maquina de tatuar hechiza. Platicabamos y soñábamos con algún día ser parte del movimiento y vivir de eso como los raperos o empresarios que veíamos en videos o peliculas.

Estando allá, enfermó mi abuelo, quien me crió desde chamaco y fue un golpe duro para mí. Aún estando lejos decidí volver a México porque realmente yo andaba en malos pasos allá y aunque dije que ayudaría a mi abuela y mis hermanas, no lo estaba haciendo de la manera correcta. Por eso también volví, Después de regresar, unas semanas más tarde, falleció mi abuelo. Enseguida empecé a buscar trabajo y no encontraba por ningún lado. Estuve apunto de volver a USA por la desesperación pero pasó que un día, al salir a buscar chamba con mi amigo el Plo, llegamos al Penny Riel, la cuna del hip hop en Monterrey N.L., donde Goyo, de Street Arte, se dedicaba a la aerografía y a impulsar el movimiento chicano porque él venía de Orange County ca.

Yo ya habia escuchado de él porque él era quien organizaba los eventos de rap under en Monterrey y encontramos trabajo ahí: yo aerografiando y mi compa en la venta de Ropa. También invitamos al pantera a que se uniera y tatuara. Fue ahí donde más me envolvi en el género de rap chicano y hip hop porque Goyo tenía muchísimo material. Le conté al Mapa Brown donde trabajaba ahora y se emocionó porque siempre éramos los que coleccionabamos albums, revistas etc. Él no se quedó atrás; trabajó en saharis donde ordenaba el rap para todo Nuevo León en las tiendas. Teníamos mucho material.

Luego, ya de estar estabilizados y viviendo un poco de lo que da este movimiento, un dia por la tarde llegan unos vatos de la CDMX llamados Sociedad Café a Street Arte buscando a los integrantes de River Side para una colaboración ya que ellos estaban promocionando su casette y CD llamado “Emergiendo”. Querian invitar ala River Side al primer evento de CDMX Llamado “Paz en las Calles” organizado por Don Cholo en 1998. Los únicos que estábamos ahí éramos pantera y yo solamente era parte de la clicka pero pantera me dijo: “¡Vamos carnal! ahí rapeas conmigo”. Recuerdo mucho esos días ensayando mucho en el camino, una canción que ni siquiera fue escrita por mí pero estaba muy emocionado. Esa vez llegamos al estudio de Don K-FE y vi como hacia su música por medio de computadora y me regaló el programa ACID 2.0. Regrese a N.L. más motivado que nunca y me compré una compu y aunque no sabía prenderla me metí a estudiar para eso. Desde ahi jamas he dejado de hacer Hip Hop porque sé que tengo los 4 elementos en mí porque sé Graffitear, rapear, producir beat y hasta bailar un poco...

¿De dónde surge tu nombre de emcee, “Neto Reyno”?

Yo tenia pensado hacer un grupo ya que yo nunca fui fundador de River Side y para levantar eso, le puse La Rivera y sacamos un álbum que nosotros mismos quemabamos y distribuíamos en los locales que teníamos de venta de ropa de nuestra marca . El álbum se iba a llamar “El comienzo de una nueva era” pero luego pensé en un nombre mejor porque íbamos a hacer esto en otro nivel como maquilar nuestro primer disco y queríamos ponerle “El Reyno” por la tierra donde vivimos. Sin embargo un dia nos topamos en un concurso de rap con mis primos de N.L., Vato Alonso y Kiko. Ellos pertenecian a un grupo llamado Soldados. Quien lo fundó fue Soldado Ivan. Decidimos hacer una colaboración. La colaboración salió y la canción se llamaba Soldados del Reyno. Pero no hicimos una rola, hicimos muchas más. Entonces el nombre de esa canción la tuvimos que cambiar de nombre por “Listos para la guerra” porque decidimos que era mejor crear entre todos el grupo “Soldados del Reyno” y ese fue mi grupo en el año 2000. Por eso mi nombre es “Neto Reyno”.

Llevas ya más de dos décadas dándole al rap ¿Cómo ha sido para ti ver este crecimiento del género? ¿Cómo fue ver esa aceptación y crecimiento?

Ha sido algo muy chingón para mí ya que desde 1999 vengo trabajando y viviendo de esto de una manera cada vez mejor. ¡Claro! con altas y bajas. incluso perdí dos años por hacer lo que no debía y alejarme de esto. Pero el hip hop salvó mi vida literalmente después de todo. Así que me siento feliz de ver como ha crecido el género.

¿A qué crees que se debió este crecimiento tan grande del Hip Hop, desde su público hasta el hecho de que haya más emcees?

Pues como te resumí en la segunda pregunta: nosotros al conocer el hip hop buscamos y escarbamos hasta donde no para conseguir material. Y ahora, con el internet y las muchas plataformas que existen, creo que a las ganas y el talento que hay por el mundo de gritar y decir quienes somos hicieron que esto llegara a más y creciera.

¿Cómo ves la escena del rap en México?

Veo que está creciendo y evolucionando como nunca. Eso me da gusto porque soy orgullosamente mexicano y al ver como raperos extranjeros, quienes incluso yo escuchaba cuando ni siquiera yo rapeaba, nos buscan para colaborar hace que dé mád credibilidad a todo lo que les digo.

Todo rapero tiene sus historias, su flow, su estilo ¿Cuál crees que sea tu sello como emcee?

¡Que nunca me rindo!

Platícanos acerca de tu nuevo single, “Eterno”. ¿De qué va este track?

Bueno, ese track nos inspiró tanto a mí como Isaías Pulido quien fue el que me grabó el visual en casa por la contingencia que estamos pasando en estos momentos. Y si escuchas la canción va dedicada al movimiento en general de que pase lo que pase nosotros seremos “Eternos”. Hay una frase de 2pac que dice: “Las guerras van y vienen pero mis soldados permanecerán eternos”. ¡Eso me inspiró mucho! De hecho viene en el coro a mi estilo y le dimos un toque cannábico a la canción por decir que nada te debe oprimir y que sigas con lo tuyo. Además en medio de la canción viene algo especial medio chusco que le da más fuerza a lo que te digo.

Finalmente dinos, ¿ué se viene con Neto Reyno? ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Tendrás vídeos, más singles?

¡Claro que si! Vengo trabajando un álbum de 20 tracks porque es el año 2020 (veinte veinte), porque tengo mas de dos décadas en esto. Por eso y varias cosas que en el álbum escucharan lleva por nombre "20 CONMIGO". En este disco tengo una colaboración especial de alguien que admiro y es influencia de mi música, y se logró esto de una manera muy peculiar, Por eso y muchas cosas es muy especial este álbum para mi, Aparte vienen colabos con artistas que yo escuchaba cuando ni siquiera pensaba que iba a rapear y voy a presentar a raperos de mi propio sello llamado NO RENDIRSE MUSIC.

También estaré trabajando con sencillos muy interesantes con artistas reconocidos y no sólo de este género.