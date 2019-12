Santa RM, la fuerza colectiva de la Nación Hip Hop

“Santa RM” es el conjunto de un esfuerzo terco de sueños, desvelos, vivencias, huevos, kilómetros, escenarios, ganas de lograrlo y un millón de bolas de papel que me hicieron ser quien soy. Llegué aquí con un sueño y mucha hambre de lograrlo. Y una de las razones por las que me he mantenido hasta hoy es porque me he sabido adaptar al paso del tiempo y la evolución digital pero siempre manteniendo un estilo muy propio.