STUART: MÚSICA, CINE Y FAMILIA

Provienes de Coronda, en la provincia de Santa Fe, Argentina. ¿Cómo fue tu desarrollo como MC en dicho lugar?

Lo definiría como algo lindo y especial ya que ahí me hice amigo de algunos de rappers. Yo me había enamorado de la música, para nosotros era una de las cosas más importantes en la adolescencia. Cuando éramos chicos nos tocó viajar juntos a eventos, por lo tanto, sumó mucho a mi carrera como freestyler. Al no estar en capital se hace un poco más complicado, pero te otorga resistencia y te fortalece aún más.

Hemos tenido la oportunidad de contar con tu participación en tres de ediciones de Red Bull Batalla. ¿Cuál ha sido la batalla qué más te marcó y por qué?

Podría resaltar la batalla con Zaina, pero realmente una de las que más me marco sería la de Dozer en el 2018, ya que, por ser una final, me hizo aprender a perder. Esta situación me ayudó a formar mi carácter y mi forma de ser como competidor.

Gracias a la gran cantidad de eventos en los que has participado, lograste obtener resultados bastante favorables para tu carrera ¿Qué método de preparación utilizas antes de tener un enfrentamiento?

La verdad es que no cuento con un entrenamiento específico, solo coloco pistas y rapeo constantemente. Ya sea con mi familia o amigos. Ese sería mi modo de practicar y antes de enfrentarme a cualquier rival mantengo mi mente en blanco e intento ser lo más espontáneo posible.

A nivel general, ¿cuál ha sido el obstáculo más complicado que te ha tocado superar?

El fallecimiento de mi madre hace pocos meses. Fue un proceso bastante fuerte en el que me puse a pensar que un trofeo o salir campeón de un evento no es tan importante como tener presente el amor de tu vieja. Pasar por esto me hizo valorar otros aspectos de la vida que me han hecho crecer muchísimo como persona.

Entre ser padre y ser freestyler, ¿cuáles son los aspectos positivos que resaltas de estas dos áreas de tu vida y cómo se complementan una a la otra?

En cuanto a freestyle y mi esencia, se complementan muchísimo. Somos padres primerizos y cada decisión que uno toma para su hijo es en base a la información y conocimientos que manejas. Así que básicamente aprendo al momento, me parece que ser padre es improvisar todo el tiempo y es una batalla muy complicada dónde siempre estás intentando hacer las cosas bien.

Aparte de la música y el freestyle, ¿con qué otra disciplina artística te identificas?

La actuación. Me identifico mucho con el cine, soy una persona con muchísima imaginación y considero que no solo puedo implementarla en canciones. La idea de interpretar un personaje me parece súper divertido y sin duda es una de las ramas del arte con la que me distingo.

Desde muy chico tuviste acercamiento a la música. ¿Qué tienes en mente con respecto a proyectos musicales actualmente?

Estamos laburando una idea súper armada que le va a sumar un montón a mi carrera. Entre singles y puede que un disco, donde muestre mi esencia, así hable de cosas diferentes. Videos bastante producidos en colaboración con actores argentinos reconocidos con los que estoy muy contento de trabajar.

¿Tienes pensado hacer una colaboración con algún otro artista? ¿Cuál sería y por qué?

Hay algunos proyectos ya concretados, unos más avanzados que otros. Pero se vienen colaboraciones con personas de España, Colombia, Venezuela, México y por suerte siempre está la puerta abierta para crear feats. con diferentes artistas de Argentina, algunos con los que ya he tenido oportunidad de colaborar, como es el caso de Klan y Sony. Siempre será un honor compartir una canción con ellos. Estoy muy feliz y ansioso porque ya llegue el momento de concretar todo.

