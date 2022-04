Estos juegos conforman el cartel EVO 2022

The King of Fighters no es un recién llegado al escenario de EVO. La última vez que el título de lucha formó parte de EVO fue en 2017 con The King of Fighters XIV. Ahora, y gracias a unos visuales renovados y el netcode rollback, el recién estrenado The King of Fighters XV está actualmente en el centro del espíritu de los juegos de lucha.