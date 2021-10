Yo sentía que no iba a obtener el bicampeonato, que iba a ganar una nueva persona y que por tradición pasaría la antorcha. Tal vez por la presión que sentía antes de llegar el día. Pero debo decir que me enfoqué bastante en descansar, en mantenerme lo más tranquilo posible para dar la mejor cara. Todo fue bien rápido, no me sentí cansado al llegar a la última batalla y creo que eso me dio algo de ventaja.