La FIA confirmó hace unas semanas que la temporada de Fórmula 1 de 2022 será previsiblemente de 23 carreras , si la crisis de Covid-19 no interfiere, claro. Está previsto que comience en Bahrein el fin de semana del 20 de marzo y termine en Abu Dhabi el fin de semana del 20 de noviembre.

A diferencia de los dos últimos años, en 2022 no se prevé que ninguna carrera se celebre dos veces en el mismo circuito. Volverán los Grandes Premios de Australia, Canadá, Singapur y Japón y se celebrarán dos carreras en Estados Unidos : una en Miami (Florida) el fin de semana del 6 de mayo y otra en Austin (Texas) el 20 de octubre. El Gran Premio de China , anunciado inicialmente, no se celebrará y será sustituido por el Gran Premio de Imola.

