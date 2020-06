Luego del sorteo en vivo, así quedaron los enfrentamientos.

Y5Y13 vs DivineCS7

Su rival Y5Y13 no es un jugador a menospreciar, independientemente de que las apuestas estén en contra, cuenta con una plantilla espectacular que no le pide nada ningún PRO Player. Y por algo es que se encuentra entre los mejores 16.

Vanszu vs xPHARMx

Dafakegoe vs WhoppingOrlando

Un encuentro que promete bastante, a pesar de no ser jugadores reconocidos en las competencias nacionales, han tenido una gran competencia y ambos salieron vencedores de duelos con jugadores competitivos, en estas instancias no se puede menospreciar a nadie y ambos jugadores tendrán la oportunidad de demostrarle al país de qué están hechos.

Beto19Avila vs Kevin Baccon 19