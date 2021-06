Ride with the Swedes 0

Sin embargo, la carrera deportiva de Johansson a la fecha no ha sido del todo fácil. Ha sido una montaña rusa. El ha podido lograr momentos muy exitosos pero también ha tenido que lidiar con momentos difíciles sobretodo cuando una enfermedad misteriosa puso en duda si podría volver a montar una mountain bike en su vida.

Emil Johansson nació el 20 de junio de 1999 en Trollhättan, una ciudad sueca al norte de Gotemburgo mejor conocida por su industria hidroeléctrica que por sus bicicletas. Al igual que muchos otros niños suecos locales, Emil creció jugando al balonmano y al hockey sobre hielo, pero no pudo evitar escabullirse a los saltos de tierra locales para montar en bicicleta.

"Cuando Martin logró llegar a nivel internacional, ahí fue que decidí comprarme mi primera bicicleta," cuenta Johansson. "Su éxito definitivamente me influenció y me hizo creer que todo era posible."

Mira el documental de Red Bull TV, Emil – Every Mystery I’ve Lived, el cual documenta ese tiempo preocupante para Johansson:

