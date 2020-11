El regreso de Aczino

Voy a volver a esta internacional para competir por el bicampeonato. Este año todos hemos vivido muchas cosas que no han permitido que todo transcurra como debe de ser, pero me puse a pensar y no quiero perder el bicampeonato sin competir por él. Si lo pierdo, quiero que me lo arrebaten de las manos, que estemos en el escenario y que combatamos cara a cara y que solo ahí me lo puedan quitar. No quiero ver desde mi casa cómo lo ganan. Quiero poder plantarme ahí y decir que el que quiere pasar por aquí, tiene que pasar al Aczino

Aczino MC Battle