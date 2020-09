¿Que ha sido de Lobo este año tan pausado en batallas? ¿Qué has hecho?

¿Tienes pensado defender el título este año?

No, creo que hay que abrir paso a nuevas generaciones y talentos que han buscado este sueño que pocos hemos logrado alcanzar, consideró que nos faltan más campeones que representen a México y no quiero quitar un lugar a freestylers que están persiguiendo el sueño.

¿Cuál fue el mayor cambio en tu vida después de quedar campeón nacional?

¿Tienes pensado volver a participar en un futuro?

Tuviste una destacada participación en todas las nacionales hasta tu campeonato, ¿Cuál es tu batalla favorita de todas las que tuviste?

¿A quién te gustaría ver cómo representante de México este año?

¿Qué consejo le darías a los 16 que estarán participando en la nacional?

Desde mi propia experiencia el único consejo sería dejar el alma en cada batalla, no sabes cuál va a ser tu última batalla del día y no es bueno quedarse sabiendo que pudiste dar más, disfrútenlo, diviértanse y dejen todo lo que tengan en ese instante.

¿Qué podemos esperar de Lobo para el futuro?

Mucha música, por ahora estoy experimentando, probando nuevas cosas en cuanto a la creatividad, hoy en día no tengo miedo en poner en práctica las locuras que se me vienen a la cabeza así que estoy grabando y preparando algunos singles y un nuevo disco que posiblemente saldrá a la luz el siguiente año.

