Barranquilla: El freestyle que derrotó a la altura

Filósofo

Filósofo, el MC de Soledad © Red Bull Batalla de Los Gallos

Aunque para Gerson Plata (Filósofo) la del 2020 será la primera presentación en una final nacional de Red Bull, su rostro y a.k.a. tiene amplio reconocimiento en el circuito local e internacional de freestyle.

El MC de Soledad, Atlántico, llega al escenario de Red Bull con un objetivo trazado a largo plazo. Habla de eso con la claridad suficiente que le otorga una confianza en sí mismo y en su talento.

¿Y si ganas esta nacional cómo quieres enfocar la visibilidad que genera ganar Red Bull?

Uno como artista quiere fluir muy bien en el ámbito musical, pero yo no sé vivir sin hacer freestyle. Honestamente no sé cómo se divierte la gente que no rapea, entonces seguiré en el mundo del freestyle hasta que vea que no tenga nada más por ganar. Honestamente mi meta en el freestyle es tratar de romperle récord a Aczino, estoy mirando lejos, pero eso es lo que quiero. Es mi sueño.

¿Con quién te proyectas compitiendo en la final?

Me gustaría disputarla con Carpediem. Voy con esa mentalidad de llegar a la final. Pero todas las batallas estarán muy disputadas. En el camino estarán Marithea, RBN, elevn. Todos los que vamos a competir llegamos con mucho nivel.

Aunque eres debutante, llegas con una experiencia acumulada importante…

Si, gracias a Dios he tenido la oportunidad de pisar escenarios nacionales e internacionales y eso me da experiencia, pero eso no me da ninguna ventaja sobre los demás porque el nivel va a estar por los cielos.

¿Esa experiencia cómo la aplicas?

Sé cómo comportarme en tarima y cómo ser disciplinado con los hábitos de alimentación o las horas de sueño. Por ejemplo, sé que no puedo llegar el mismo día del evento porque no compito bien. Debo llegar al menos día y medio antes para alcanzar a comer y descansar bien. Eso se nota mucho en el rendimiento.

¿Cuál es la característica del freestyle que se hace en Barranquilla?

Está dividido en dos escuelas. Está la escuela vieja que tiene un estilo más directo, sin tanto maquillaje y mucha contundencia. También está la escuela nueva que usa muchas referencias y siento que soy de los pioneros de este estilo en Barranquilla. Ahora mismo tiene más acogida las referencias y las metáforas que el free de contundencia.

¿Cuál es tu fuerte?

Trato de ser un MC muy versátil para amoblarme a cualquier tipo de batalla. Si hay sangre, puedo responder con sangre; si la batalla tiene muchas referencias, también las puedo dar, o si mi rival tiene flow, le puedo responder igual.

Y el punto débil…

Una debilidad que yo tengo son las rimas sobre temas personales. Esas rimas me sacan de onda y me desconcentran porque yo trato de batallar con argumentos.

¿Cómo trabajas para que eso no lo afecte?

Trato de hacer lo que más pueda para sacar al competidor de contexto. Evito responder las referencias personales.

Picasso, un freestyle complejo

Picassom , un freestyle complejo © Red Bull Batalla de Los Gallos

Samy Benítez (Picasso) cuenta que cuando empezó a batallar en las plazas de Cartagena, su estilo, alejado del chiste fácil y el populismo, era poco comprendido. Sus rimas no eran gritadas por el público y en alguna batalla le dijeron que su freestyle era muy complejo y enredado. Por eso su a.k.a.

El año pasado, en su debut en una final nacional de Red Bull, Picasso llegó hasta cuartos de final. En octavos de final eliminó a Pupulian y luego fue derrotado por Martihea.

Picasso y Marithea – Cuartos

¿Cómo ves el nivel de este año?

Está más alto que el de años anteriores. Hay rostros conocidos, pero también hay MC’s nuevos que llegan con buen nivel, pulidos y con más carácter.

¿Cuáles son tus fuertes como competidor?

El ingenio, el contenido y uso de la cultura general para las rimas.

¿Cómo obtienes esa cultura general?

Leo y veo documentales. Aprendo también de las películas y las series que me gusta ver.

¿Lo último que leíste?

Infierno, de Dan Brown.

¿Y qué serie estás viendo?

Me estoy viendo la temporada diez de The Walking Dead.

¿Cuál es tu referente en el mundo del freestyle?

Soy muy fanático de Chuty . De todos los freestyler que existen es el que más admiro.

Eres de Cartagena, ¿crees que la altura de Bogotá te puede afectar?

No es la primera vez que batallo en Bogotá y nunca me ha afectado. Siempre me he sentido cómodo.

¿Haces algo para manejar la respiración?

Corro todas las tardes. Siempre estoy en condiciones físicas buenas.

¿Cuál crees que es la característica del freestyle de Cartagena?

En la costa se tiene mucho ingenio y contenido. Tirar barras, metáforas hacer analogías.

Token y su batalla contra los fantasmas del pasado

Token, viene a dejar el pasado atras © Red Bull Batalla de Los Gallos

Por tercera vez consecutiva Aldair Montero (Token) se presentará en una final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos. A la luz de lo sucedido en 2019 y 2018, cuando fue eliminado en octavos de final por Carpediem y elevn respectivamente, el reto de este año es lograr pasar de la primera ronda del evento de freestyle más importante del circuito.

Token dice ser consciente de los errores que cometió en el pasado, pero sabe que esa experiencia acumulada esta vez la puede utilizarla a su favor.

¿Qué piensas de tus participaciones anteriores en Red Bull?

En las dos me tocó con rivales muy duros, sin embargo, la experiencia que obtuve en 2018 y 2019, me puede servir este año porque llego al escenario consciente de los errores que cometí. El entrenamiento lo he enfocado en eso.

Carpediem y Token – Octavos

¿Cuáles fueron esos errores?

Contra Carpediem, que al final de la noche se coronó campeón, el error fue que me faltó explotar más la temática. Él era el favorito y para eliminar a un competido de ese nivel hay que ser muy claro en la temática y eso fue lo que me faltó.

Con elevn nunca pude sentirme cómodo en el escenario. Él es un MC muy estructurado y me costó elaborar las respuestas.

Octavos de Final: Elevn vs Token Emecé

¿Cómo llegas de nivel a esta nacional?

Bien. Desde hace un mes en Barranquilla se reactivaron las batallas. Volví a la actividad y eso me hace sentir bien para afrontar la nacional de la mejor manera.

¿Cómo te entrenaste durante el confinamiento?

Todos los días entrené diferentes formatos, pero llegó un momento que no estaba disfrutando entrenar. Terminaba aburrido. Desde hace un tiempo decidí relajarme, no saturarme, entrenar cuando realmente lo sentía y eso me funcionó. Siento que las rimas me están fluyendo sin forzarlas.

¿Cuál crees que tu fuerte como competidor?

La puesta en escena. Actuar las rimas de forma natural y transmitir muchas sensaciones al jurado o al público.

¿Y las debilidades?

Durante unos años tuve una debilidad que se puede entender por la falta de experiencia. Cada vez que me enfrentaba con alguien que tenía más reconocimiento que yo, me intimidaba y me apaciguaba. Era débil de mente, pero desde hace dos años vengo trabajando mucho ese aspecto y hoy puedo decir que tengo controlada esa situación.

Tu eres de Barranquilla, que es una ciudad que está al nivel del mar. ¿Crees que batallar en la altura de Bogotá te puede afectar en algo?

No creo porque llevo un estilo de vida muy sano y ni siquiera fumo. Además, como estudio

Licenciatura en Cultura Física Recreación y Deporte, eso me mantiene haciendo mucho ejercicio. Entonces siento que no me pega la altura.

Pinokio, colombiano hasta la médula

Henry Alvarado (Pinokio), el MC’ más joven de la final nacional de este año (18 años,) tiene una cábala que pone en práctica cada vez que se aproxima una batalla. En su reproductor de sonido repite una y otra vez “Goteo”, una canción del rapero argentino Duki.

Por diversas razones, Pinokio se reconoce a sí mismo como un MC’ localista y colombiano hasta la médula. Poco le importan las batallas de free que se viralizan en internet y que tienen lugar en México, Argentina, Chile o España. Consume freestyle colombiano las 24 horas del día y no parece tener intenciones de cambiar ese hábito.

¿Por qué no te gusta ver batallas internacionales?

Es por mi forma de ver las cosas. La única que veo de otros países es la de Red Bull, pero sobre todo porque estaba Valles-T. Si usted me habla de una batalla de México de no sé quién contra no sé quién, yo le voy a decir que no tengo idea de lo que me habla, pero si me habla, por ejemplo, de una batalla de Coloso contra RBN, sé de qué me habla y le puedo decir en dónde fue, en qué año y quién la ganó. Me gusta apoyar a mis parceros y conozco a la escena nacional. Me gusta mucho ver cómo rapean mis cercanos y cómo es el proceso que los lleva a figurar internacionalmente.

Vas en sexto semestre de marketin y negocios internacionales. ¿Lo que estudias lo aplicas en algo a las batallas de freestyle?

El conocimiento sirve no solo para el freestyle sino para todas las etapas de la vida. Las estrategias que he aprendido en mi carrera sirven para entrar a este mercado tan competido.

Por eso en tres años, que no es nada de tiempo, logré llegar a una Red Bull nacional. Busqué la manera de que Red Bull se fijara en mí y para eso utilicé estrategias de marketing sin invertir plata en su desarrollo. Eso lo hice batallando a nivel nacional y utilizando las redes sociales. Editaba las rimas más pegadoras para intentar que se viralizaran. Hacer del nombre una marca es primordial y eso es algo muy inteligente que hizo Valles-T.

¿A quién quisieras enfrentar?

A Marithea. Ella será el punto más difícil de esta Red Bull. Es un rival parecido a mí, de puras respuestas y con mucha contundencia. También es un rival que tiene mucha experiencia por lo que ha vivido en competencias internacionales. Una batalla contra ella sería prometedora y me parece mejor ganarle a ese tipo de rivales, que ganar por suerte.

¿Cuál es tu fortaleza en la competencia?

El ponche, la agresividad y la respuesta. Esas tres van de la mano conmigo siempre.

Y la debilidad…

Soy flojo en las métricas.

¿Cómo la entrena?

Estoy entrenando seis horas al día. Dos horas en la mañana, dos horas al medio día y dos horas la noche antes de dormir. Practico muchos formatos y bases con alto grado de dificultad.

¿Por qué tu a.k.a. es Pinokio?