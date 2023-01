Los freestylers tienen claros sus propósitos de año nuevo

Force , una persona que se toma muy en serio los propósitos de año nuevo, lo tiene bastante claro: ''En 2023 me gustaría crecer como creador de contenido ahora que me dedico plenamente a ello tras dejar de competir en batallas de freestyle. No me gustaría abandonar la línea de hábitos de vida saludable que llevo desde hace más de año y medio. Lo más importante de todo, seguir siendo feliz.'' añadió el gallego.