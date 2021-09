Nunca haz jugado un videojuego como Deathloop

La explicación sencilla y que no le hace honor al juego sería la siguiente: Deathloop es un shooter en el que estás atrapado en una isla que causa un bucle temporal, todos los días vives el mismo día. Para salir de esta prisión temporal debes de asesinar a ocho personas en menos de 24 horas, si mueres o no lo logras el día reiniciará.

