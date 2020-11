Reseña de la PS5: unboxing, especificaciones técnicas, juegos y mucho más

Unboxing de la PS5

Eso sí, colocar la consola de manera vertical requiere que remuevas una pequeña tapa para atornillar la base de la consola. No te preocupes, es un proceso bastante sencillo que no debería tomar más de un minuto.

Eso sí, colocar la consola de manera vertical requiere que remuevas una pequeña tapa para atornillar la base de la consola. No te preocupes, es un proceso bastante sencillo que no debería tomar más de un minuto.

Eso sí, colocar la consola de manera vertical requiere que remuevas una pequeña tapa para atornillar la base de la consola. No te preocupes, es un proceso bastante sencillo que no debería tomar más de un minuto.

El encendido de la PS5