Lo que más nos gusto del E3

La conferencia de Square-Enix fue un gran momento para ser amante de los superhéroes, en especial de los Guardianes de la Galaxia. Marvel sigue robusteciendo su oferta de videojuegos ahora con Marvel 's Guardians of the Galaxy, un título desarrollado por Eidos Montreal que promete ser una aventura digna de los héroes que amamos.

El nuevo trailer de Elden Ring no solo nos dio una fecha de lanzamiento, 21 de Enero de 2022, pero también nos mostró por primera vez el gameplay del juego. Todo lo que amas, u odias, de Miyazaki y sus juegos Souls está aquí: la fantasía oscura, los enemigos gigantes, deformes, monstruosos y difíciles de matar, un mundo inmenso y ahora la adición de un caballo que si el trailer no nos miente tendrá la capacidad de hacer doble salto.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle fue uno de nuestros videojuegos favoritos de 2018, no podemos más que alegrarnos con el anuncio de la secuela: Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

