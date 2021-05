Returnal, el primer gran juego de Play Station 5

Returnal es un shooter de terror en tercera persona en el que tomas el papel de Selene Vassos, una astronauta que ha quedado varada en un planeta desconocido llamado Atropos. Selene no llega a Atropos por mera coincidencia, lo hace siguiendo una misteriosa señal que esconde un misterio de su pasado. Ella no es la primera en quedar atrapada en este planeta, a los pocos momentos de llegar Selene se encuentra con un cadáver, para su sorpresa ese frío cuerpo es de ella misma.

Después de tu primer fracaso en el juego todo queda claro, la muerte implica un reinicio. Returnal es otro juego del género “Rogue Like” (Hades, The Binding of Isaac, Dead Cells, etc.) es decir que si quieres terminar el juego lo tendrás que hacer de un senton. Cada muerte implica volver a iniciar, pero cada intento te hace mas fuerte y por ende te prepara mejor para las amenazas que enfrentas en este planeta desconocido.

Las peleas con los jefes de cada nivel son algunos de los puntos altos de esta experiencia, cada una logra superar a la anterior tanto en escala como en epicidad. Cuando crees que la pantalla no podría llenarse de más balas lanzadas por alguna aberración alienígena gigante, llega la siguiente pelea para demostrarte lo contrario. En particular la lucha con el jefe del tercer nivel es una experiencia que se va a quedar con nosotros por mucho tiempo, nos atrevemos a decir que es de las mejores en la historia de los videojuegos en general.

La integración no solo se queda ahí, cada gota de lluvia que cae sobre Selene la sientes sobre tus manos. Returnal es el videojuego que mejor ha integrado las características del Dualsense a la fecha. Sin duda esperamos este tipo de integración en al menos todos los títulos first party de Sony ya que lo que la suma a la inmersión es muchísima.

