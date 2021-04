está considerado, con mucha razón, como uno de los mejores riders de downhill de todos los tiempos. Ganador general de la Copa del Mundo de la UCI, dos veces campeón del mundo y ganador de múltiples eventos de la Copa del Mundo, no hay mucho que no haya logrado durante su carrera profesional de casi dos décadas.

Gee Atherton está considerado, con mucha razón, como uno de los mejores riders de downhill de todos los tiempos. Ganador general de la Copa del Mundo de la UCI, dos veces campeón del mundo y ganador de múltiples eventos de la Copa del Mundo, no hay mucho que no haya logrado durante su carrera profesional de casi dos décadas.

Gee Atherton está considerado, con mucha razón, como uno de los mejores riders de downhill de todos los tiempos. Ganador general de la Copa del Mundo de la UCI, dos veces campeón del mundo y ganador de múltiples eventos de la Copa del Mundo, no hay mucho que no haya logrado durante su carrera profesional de casi dos décadas.

en 2004 y 2010, y al evento icónico que ayudó a organizar y que ganó en 2018 el cual no se llama

Pero Gee no se reserva únicamente para los fines de semana de carreras y a sus recorridos en los cuidadosamente construidos trayectos en los bike parks. El británico de 36 años ha abordado algunas de las líneas más crudas y retorcidas del downhill a lo largo de los años, llevándolo a asegurar el segundo lugar en

, Gee ha centrado su atención en algunos proyectos de montaña. Su último, The Slate Line, sube la apuesta de

(diseñado por el hermano de Gee, Dan), el proyecto ve a Gee descendiendo una montaña de pizarra en la cantera en desuso de Wincilate. A medida que la superficie se mueve debajo de sus ruedas y los obstáculos lo llevan a través de enormes desniveles verticales, bordes de acantilados y pozos de minas, te hace dar cuenta que no hay lugar para el error en su descenso hacia el valle.

Filmado en Gales, justo en la carretera del Dyfi Bike Park (diseñado por el hermano de Gee, Dan), el proyecto ve a Gee descendiendo una montaña de pizarra en la cantera en desuso de Wincilate. A medida que la superficie se mueve debajo de sus ruedas y los obstáculos lo llevan a través de enormes desniveles verticales, bordes de acantilados y pozos de minas, te hace dar cuenta que no hay lugar para el error en su descenso hacia el valle.

Filmado en Gales, justo en la carretera del Dyfi Bike Park (diseñado por el hermano de Gee, Dan), el proyecto ve a Gee descendiendo una montaña de pizarra en la cantera en desuso de Wincilate. A medida que la superficie se mueve debajo de sus ruedas y los obstáculos lo llevan a través de enormes desniveles verticales, bordes de acantilados y pozos de minas, te hace dar cuenta que no hay lugar para el error en su descenso hacia el valle.

Mira la película y repasa nuestra entrevista con Gee para saber todo acerca de The Slate Line.

Mira la película y repasa nuestra entrevista con Gee para saber todo acerca de The Slate Line.

Mira la película y repasa nuestra entrevista con Gee para saber todo acerca de The Slate Line.

La inspiración fue como en la mayoría de estos grandes proyectos de montaña: buscar un poco de aventura. Así comienzan los mejores proyectos. No buscas nada más que algo para superar tus límites, y esto es exactamente eso.

La inspiración fue como en la mayoría de estos grandes proyectos de montaña: buscar un poco de aventura. Así comienzan los mejores proyectos. No buscas nada más que algo para superar tus límites, y esto es exactamente eso.

La inspiración fue como en la mayoría de estos grandes proyectos de montaña: buscar un poco de aventura. Así comienzan los mejores proyectos. No buscas nada más que algo para superar tus límites, y esto es exactamente eso.

The Slate Line es el último gran proyecto montaña de Gee Atherton

Sabía de esta cantera desde hace mucho tiempo; siempre la pasábamos pero la descartábamos porque se veía tan intimidante, tan empinada y agresiva que nunca había jugado con la idea de que se podría hacer algo ahí. No fue hasta que llegamos y que comenzamos a explorarlo que poco a poco comencé a pensar que tal vez había potencial aquí.

Sabía de esta cantera desde hace mucho tiempo; siempre la pasábamos pero la descartábamos porque se veía tan intimidante, tan empinada y agresiva que nunca había jugado con la idea de que se podría hacer algo ahí. No fue hasta que llegamos y que comenzamos a explorarlo que poco a poco comencé a pensar que tal vez había potencial aquí.

Sabía de esta cantera desde hace mucho tiempo; siempre la pasábamos pero la descartábamos porque se veía tan intimidante, tan empinada y agresiva que nunca había jugado con la idea de que se podría hacer algo ahí. No fue hasta que llegamos y que comenzamos a explorarlo que poco a poco comencé a pensar que tal vez había potencial aquí.

Una vez que me metí en esa cantera y comencé a explorarla, no había vuelta atrás.

Una vez que me metí en esa cantera y comencé a explorarla, no había vuelta atrás.

Una vez que me metí en esa cantera y comencé a explorarla, no había vuelta atrás.

Esa fue una de las partes más difíciles. Empiezas a subir y tus primeros pensamientos son que este lugar es una locura. Pero a medida que te acostumbras a la idea de lo expuesto y retorcido que es estar allá arriba, la línea empieza a marcarse por la montaña y comienzas a armarla. Primero raspas la superficie aquí, cavas por allá y gradualmente empieza a salir de la montaña. Pero hubo algunos tramos que, hasta el momento en que los monté, no estaba seguro de que fueran posibles.

Esa fue una de las partes más difíciles. Empiezas a subir y tus primeros pensamientos son que este lugar es una locura. Pero a medida que te acostumbras a la idea de lo expuesto y retorcido que es estar allá arriba, la línea empieza a marcarse por la montaña y comienzas a armarla. Primero raspas la superficie aquí, cavas por allá y gradualmente empieza a salir de la montaña. Pero hubo algunos tramos que, hasta el momento en que los monté, no estaba seguro de que fueran posibles.

Esa fue una de las partes más difíciles. Empiezas a subir y tus primeros pensamientos son que este lugar es una locura. Pero a medida que te acostumbras a la idea de lo expuesto y retorcido que es estar allá arriba, la línea empieza a marcarse por la montaña y comienzas a armarla. Primero raspas la superficie aquí, cavas por allá y gradualmente empieza a salir de la montaña. Pero hubo algunos tramos que, hasta el momento en que los monté, no estaba seguro de que fueran posibles.

Probablemente estuvimos allí durante seis semanas en total. Mucho de eso se debió a que no había un plan, hubo un proceso de ensayo y error, y se trató de construir cosas y ver si funcionaban.

Probablemente estuvimos allí durante seis semanas en total. Mucho de eso se debió a que no había un plan, hubo un proceso de ensayo y error, y se trató de construir cosas y ver si funcionaban.

Probablemente estuvimos allí durante seis semanas en total. Mucho de eso se debió a que no había un plan, hubo un proceso de ensayo y error, y se trató de construir cosas y ver si funcionaban.

Además, es un sitio único para construir porque no hay tierra allí. Todo lo que construiste, lo construiste a partir de enormes losas de pizarra. Toda esa montaña está apilada allí y en el momento en que la tocas, caminas sobre ella o intentas mover algo, todo comienza a deslizarse. Construiríamos algo, nos iríamos y al día siguiente no estaría allí, o se habría movido, o una avalancha de rocas lo habría aplastado. Fue un proyecto bastante fluido porque íbamos montando cosas y probando elementos para cambiarlos a medida que las montabas; las líneas cambiaban en cada bajada, lo cual era una locura

Además, es un sitio único para construir porque no hay tierra allí. Todo lo que construiste, lo construiste a partir de enormes losas de pizarra. Toda esa montaña está apilada allí y en el momento en que la tocas, caminas sobre ella o intentas mover algo, todo comienza a deslizarse. Construiríamos algo, nos iríamos y al día siguiente no estaría allí, o se habría movido, o una avalancha de rocas lo habría aplastado. Fue un proyecto bastante fluido porque íbamos montando cosas y probando elementos para cambiarlos a medida que las montabas; las líneas cambiaban en cada bajada, lo cual era una locura

Además, es un sitio único para construir porque no hay tierra allí. Todo lo que construiste, lo construiste a partir de enormes losas de pizarra. Toda esa montaña está apilada allí y en el momento en que la tocas, caminas sobre ella o intentas mover algo, todo comienza a deslizarse. Construiríamos algo, nos iríamos y al día siguiente no estaría allí, o se habría movido, o una avalancha de rocas lo habría aplastado. Fue un proyecto bastante fluido porque íbamos montando cosas y probando elementos para cambiarlos a medida que las montabas; las líneas cambiaban en cada bajada, lo cual era una locura

Estaba muy asustado. Puedes ver el fondo del valle y cuando empiezas a bajar, vas a toda velocidad cada vez más rápido y fuera de control hasta que llegues al fondo. No sabía si sería capaz de controlar la velocidad o frenar, o si podría descenderlo a su totalidad. Era un trayecto completamente desconocido y la única forma de saber si podía lograrlo era, literalmente, intentándolo. Fue aterrador.

Estaba muy asustado. Puedes ver el fondo del valle y cuando empiezas a bajar, vas a toda velocidad cada vez más rápido y fuera de control hasta que llegues al fondo. No sabía si sería capaz de controlar la velocidad o frenar, o si podría descenderlo a su totalidad. Era un trayecto completamente desconocido y la única forma de saber si podía lograrlo era, literalmente, intentándolo. Fue aterrador.

Estaba muy asustado. Puedes ver el fondo del valle y cuando empiezas a bajar, vas a toda velocidad cada vez más rápido y fuera de control hasta que llegues al fondo. No sabía si sería capaz de controlar la velocidad o frenar, o si podría descenderlo a su totalidad. Era un trayecto completamente desconocido y la única forma de saber si podía lograrlo era, literalmente, intentándolo. Fue aterrador.

¿Tuviste que aplicar alguna técnica en particular?

¿Tuviste que aplicar alguna técnica en particular?

¿Tuviste que aplicar alguna técnica en particular?

Solo tenía que asegurarme de estar absolutamente en forma. No se trataba de entrar, calentar un poco y hacer algunas vueltas para meterse en el ritmo; tenía que asegurarme de que cada vez que estaba en la bicicleta debía estar absolutamente listo y preparado para ello. Tenía que concentrarme realmente y asegurarme física y mentalmente de estar listo para algo bastante agresivo.

Solo tenía que asegurarme de estar absolutamente en forma. No se trataba de entrar, calentar un poco y hacer algunas vueltas para meterse en el ritmo; tenía que asegurarme de que cada vez que estaba en la bicicleta debía estar absolutamente listo y preparado para ello. Tenía que concentrarme realmente y asegurarme física y mentalmente de estar listo para algo bastante agresivo.

Solo tenía que asegurarme de estar absolutamente en forma. No se trataba de entrar, calentar un poco y hacer algunas vueltas para meterse en el ritmo; tenía que asegurarme de que cada vez que estaba en la bicicleta debía estar absolutamente listo y preparado para ello. Tenía que concentrarme realmente y asegurarme física y mentalmente de estar listo para algo bastante agresivo.

Cuando montas algo como esto y estás descendiendo con un poco de precaución y a la defensiva, no tienes realmente el control. Estás a merced de donde la montaña te quiera llevar, y eso es muy peligroso porque si te desvías de la línea hay acantilados y minas..

Cuando montas algo como esto y estás descendiendo con un poco de precaución y a la defensiva, no tienes realmente el control. Estás a merced de donde la montaña te quiera llevar, y eso es muy peligroso porque si te desvías de la línea hay acantilados y minas..

Cuando montas algo como esto y estás descendiendo con un poco de precaución y a la defensiva, no tienes realmente el control. Estás a merced de donde la montaña te quiera llevar, y eso es muy peligroso porque si te desvías de la línea hay acantilados y minas..

Tuve algunos pequeños resbalones, caídas y pequeños deslices, pero nada grave. Sin embargo, no había lugar para el error. Las rocas están muy afiladas, por lo que si cayera sobre ellas, tendría una consecuencia bastante grave.

Tuve algunos pequeños resbalones, caídas y pequeños deslices, pero nada grave. Sin embargo, no había lugar para el error. Las rocas están muy afiladas, por lo que si cayera sobre ellas, tendría una consecuencia bastante grave.

Tuve algunos pequeños resbalones, caídas y pequeños deslices, pero nada grave. Sin embargo, no había lugar para el error. Las rocas están muy afiladas, por lo que si cayera sobre ellas, tendría una consecuencia bastante grave.

Solo tenía miedo por lo empinado que estaba. Gran parte del problema era detenerse: era tan empinado y en algunas partes iba tan rápido que agarraba un gran impulso y era realmente difícil controlar esa parada. Cuando es tierra o marga, puedes salirte con la tuya cuando intentas algo; si todo sale mal simplemente eres una muñeca de trapo. Pero cuando se trata de pizarra, sabía que una caída sería un viaje al hospital. Me caí hacia atrás y, como sabía lo empinado que estaba y que había acantilados detrás de mí, no fue hasta que logré detenerme que supe que estaba a salvo. Tan pronto como sentí que estaba al revés, pensé que esto podría ser grave.

Solo tenía miedo por lo empinado que estaba. Gran parte del problema era detenerse: era tan empinado y en algunas partes iba tan rápido que agarraba un gran impulso y era realmente difícil controlar esa parada. Cuando es tierra o marga, puedes salirte con la tuya cuando intentas algo; si todo sale mal simplemente eres una muñeca de trapo. Pero cuando se trata de pizarra, sabía que una caída sería un viaje al hospital. Me caí hacia atrás y, como sabía lo empinado que estaba y que había acantilados detrás de mí, no fue hasta que logré detenerme que supe que estaba a salvo. Tan pronto como sentí que estaba al revés, pensé que esto podría ser grave.

Solo tenía miedo por lo empinado que estaba. Gran parte del problema era detenerse: era tan empinado y en algunas partes iba tan rápido que agarraba un gran impulso y era realmente difícil controlar esa parada. Cuando es tierra o marga, puedes salirte con la tuya cuando intentas algo; si todo sale mal simplemente eres una muñeca de trapo. Pero cuando se trata de pizarra, sabía que una caída sería un viaje al hospital. Me caí hacia atrás y, como sabía lo empinado que estaba y que había acantilados detrás de mí, no fue hasta que logré detenerme que supe que estaba a salvo. Tan pronto como sentí que estaba al revés, pensé que esto podría ser grave.

Definitivamente hubo elementos de otras locaciones que he montado. Por ejemplo, la gran brecha en la parte inferior era de 81 pies, por lo que era similar a cosas que he encontrado antes en Rampage o Hardline.

Definitivamente hubo elementos de otras locaciones que he montado. Por ejemplo, la gran brecha en la parte inferior era de 81 pies, por lo que era similar a cosas que he encontrado antes en Rampage o Hardline.

Definitivamente hubo elementos de otras locaciones que he montado. Por ejemplo, la gran brecha en la parte inferior era de 81 pies, por lo que era similar a cosas que he encontrado antes en Rampage o Hardline.

Si lo tengo en mi mente cuando estoy en casa tratando de relajarme, ese es mi indicador que sé que he construido algo bastante grande. Es horroroso

Si lo tengo en mi mente cuando estoy en casa tratando de relajarme, ese es mi indicador que sé que he construido algo bastante grande. Es horroroso

Si lo tengo en mi mente cuando estoy en casa tratando de relajarme, ese es mi indicador que sé que he construido algo bastante grande. Es horroroso

Algunas secciones me recordaban lo que se puede recorrer en una pista de downhill. Pero la mayoría de elementos eran únicos y eso es lo que le dio ese toque de mundo desconocido al proyecto.

Algunas secciones me recordaban lo que se puede recorrer en una pista de downhill. Pero la mayoría de elementos eran únicos y eso es lo que le dio ese toque de mundo desconocido al proyecto.

Algunas secciones me recordaban lo que se puede recorrer en una pista de downhill. Pero la mayoría de elementos eran únicos y eso es lo que le dio ese toque de mundo desconocido al proyecto.

Terreno técnico de The Slate Line