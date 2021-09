Así lo relató el español: “No fue agradable. Perdí el control del coche a 320 km/h y tuve el primer impacto con las barreras a 270 km/h. Luego perdí las dos ruedas. Fueron los dos peores segundos de mi vida, porque no tienes ningún control. Imagínate conduciendo por la autopista a 200 km/h y que de repente ves un muro delante de ti. Pero no tienes capacidad para aplicar los frenos, porque no tienes neumáticos delanteros. Me siento muy afortunado de haber sobrevivido”.