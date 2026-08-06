¿Dónde entrenar en Ciudad de México? Conoce los mejores gimnasios

Elegir un gimnasio va mucho más allá de encontrar el lugar más cercano. Hoy existen espacios especializados en entrenamiento híbrido, fuerza, CrossFit, escalada, acondicionamiento físico y fitness funcional, cada uno con una metodología y una comunidad diferente.

Como parte de la primera edición de Red Bull Gym Clash México, estos gimnasios aceptaron el reto de competir en un formato que puso a prueba la fuerza, la resistencia, la habilidad, la estrategia y, sobre todo, el trabajo en equipo. Si estás buscando un nuevo lugar para entrenar, esta guía puede ayudarte a conocer algunas de las propuestas que forman parte de la comunidad fitness en México.

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01 01 Sport City

Sport City es una cadena de clubes deportivos que ofrece espacios para entrenamiento de fuerza, cardio, clases grupales, natación y entrenamiento personalizado. Su propuesta está diseñada para personas con distintos objetivos, desde quienes comienzan a entrenar hasta quienes buscan mejorar su rendimiento físico.

02 02 Impulso Performance Center

Impulso Performance Center es un centro especializado en entrenamiento híbrido y desarrollo del rendimiento físico. Su metodología combina fuerza, resistencia y acondicionamiento para preparar tanto a atletas competitivos como a personas que buscan superar nuevos retos.

03 03 LGNDS

LGNDS combina disciplinas como CrossFit, entrenamiento híbrido, running, movilidad y preparación para competencias como HYROX. Su enfoque busca desarrollar el rendimiento físico mediante clases guiadas y una comunidad enfocada en el progreso constante.

04 04 UFC Gym

UFC Gym integra entrenamiento funcional, fuerza, acondicionamiento físico y disciplinas inspiradas en los deportes de combate. Sus programas están diseñados para desarrollar potencia, resistencia y movilidad, adaptándose a distintos niveles de experiencia.

05 05 Navy Training

Navy Training es un centro especializado en entrenamiento híbrido, fuerza y acondicionamiento físico. Su metodología combina sesiones funcionales, trabajo de resistencia y una comunidad enfocada en el progreso constante, con sedes tanto en Ciudad de México como en Querétaro.

06 06 F45

F45 Training ofrece clases grupales de 45 minutos que combinan entrenamiento funcional, fuerza y cardio mediante circuitos de alta intensidad. Su formato está diseñado para adaptarse a diferentes niveles de condición física y fomentar el trabajo en comunidad.

07 07 Inpeak

Inpeak ofrece entrenamiento funcional, CrossFit y preparación para HYROX mediante clases grupales y programas diseñados para mejorar la fuerza, la resistencia y el rendimiento físico, tanto para atletas como para quienes buscan comenzar un nuevo reto.

08 08 Circular 45

Circular 45 es un estudio enfocado en entrenamiento funcional e híbrido que combina fuerza, acondicionamiento y trabajo cardiovascular mediante clases guiadas. Su propuesta está dirigida a quienes buscan mejorar su condición física en un ambiente dinámico.

09 09 Luther CrossFit

Luther CrossFit ofrece entrenamiento basado en movimientos funcionales de alta intensidad, combinando fuerza, resistencia y acondicionamiento físico. Además de sus clases diarias, fomenta la participación en competencias y el crecimiento de su comunidad.

10 10 Adamanta

Adamanta es una red de gimnasios de escalada que ofrece espacios para practicar boulder y escalada deportiva, además de clases para principiantes y atletas con experiencia. Su propuesta combina actividad física, técnica y comunidad.

11 11 WŌLF

WŌLF ofrece entrenamiento enfocado en fuerza, acondicionamiento físico, movilidad y preparación para competencias de fitness. Su metodología busca desarrollar el rendimiento deportivo dentro de una comunidad que promueve el trabajo constante y la recuperación.

12 12 Casa Elemento

Casa Elemento es un espacio que combina entrenamiento, recuperación y comunidad. Además de ofrecer gimnasio y clases grupales, cuenta con actividades enfocadas en el bienestar, como sesiones de recuperación y eventos para fortalecer la convivencia entre sus miembros.

13 13 Sports World CDMX

Sports World es una cadena de clubes deportivos que integra entrenamiento de fuerza, cardio, clases grupales, alberca y programas personalizados. Su oferta busca adaptarse a diferentes estilos de entrenamiento y objetivos físicos.

14 14 Hiivrid

HIIBRID es un centro de entrenamiento enfocado en fuerza, acondicionamiento y rendimiento deportivo. Su metodología busca desarrollar atletas mediante programas estructurados, entrenamiento de alto nivel y una comunidad comprometida con la mejora continua.

Cada gimnasio tiene una propuesta distinta y no existe una única opción ideal para todos. El mejor lugar para entrenar será aquel que se adapte a tus objetivos, tu estilo de entrenamiento y la comunidad con la que te identifiques.

Explora sus sitios web, conoce sus programas y descubre cuál puede convertirse en tu próximo lugar para entrenar.