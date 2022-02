Si estás dándole vueltas a la idea de comprar una tabla de skate lo más probable es que no te arrepientas. La sensación de patinar te dará una libertad que nunca habrás experimentado hasta ahora. Pero como amateur deberás tener en cuenta varios factores relacionados con el cómo y el porqué.

No vayas a un gran centro comercial o tiendas de juguetes en las que vendan patinetas de baja calidad. Así lo único que harás es comprar dos veces, pues al final no te quedará más remedio que ir a un establecimiento serio. Las tablas de calidad cuentan con siete capas que te permitirán hacer todo tipo de cabriolas y movimientos.

No adquieras tu skateboard por internet o en el extranjero, sino en una buena tienda del barrio. Así contribuirás a que la comunidad local del skate crezca en tu área.

