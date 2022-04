Hace 25 años desde que Henrique Avancini montó por primera vez su bicicleta de tamaño mediano que su padre había construido aprovechando un marco medio cortado de la tienda que regentaba en la ciudad de Petrópolis y 13 años han pasado desde que partió por primera vez de casa en busca del éxito internacional.

Así que será un momento emotivo para el ciclista brasileño, de 33 años, cuando dé la bienvenida a la élite del cross-country del mountain bike en su ciudad natal, próxima a Río de Janeiro, y en la pista que él y su padre diseñaron juntos para la Copa del Mundo UCI del 8 al 10 de abril .

Será un momento emotivo y un tributo a medida, porque nadie ha hecho más que Avancini por hacer crecer el perfil de su deporte en Brasil.

Uno de los riders más emocionantes y poderosos del circuito mundial, un competidor implacable y un hombre cuya pasión por el deporte se siente cuando habla, ha ayudado a propiciar el auge del ciclismo de montaña en un país donde la popularidad del fútbol tiende a eclipsar todo lo demás.

Henrique Avancini entrenando en el Circuito Henrique Avancini © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

A pesar de que estar en la línea de salida junto a los mejores ciclistas del mundo en el Circuito Henrique Avancini será un punto culminante de su carrera, solo se será un paso más en el camino hacia su objetivo principal, que es ver el deporte del mountain bike totalmente desarrollado en Brasil, con riders brasileños constantemente compitiendo por los honores más altos.

Sería imposible incluso considerar nada de eso sin Avancini, puesto que su efecto en el deporte en su propio país ya ha sido enorme.

Avancini es el primer rider brasileño, masculino o femenino, en ganar una carrera de la Copa del Mundo y el primero en ganar un Campeonato del Mundo: el Maratón en 2018. También ganó una medalla de plata en Short Track en el Campeonato del Mundo en 2021 y su presencia, compitiendo hombro con hombro con la élite del deporte semana tras semana, ha resultado inspirador para los riders jóvenes, con cinco hombres brasileños actualmente clasificados entre los 100 mejores en cross-country.

Es un momento que significará mucho para él.

“Cuando era un ciclista joven, me fui al extranjero para hacer crecer el deporte en Brasil”, afirma. “Y ahora el mundo va a venir a mi ciudad natal para competir en la Copa del Mundo. Este es probablemente uno de los grandes logros en los que he estado involucrado.

Avancini celebra su victoria en Short Track en Lenzerheide © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool Me fui al extranjero para hacer crecer el deporte en Brasil y ahora el mundo va a venir a mi ciudad natal Henrique Avancini

"Es la primera vez en mi vida que no voy a los aeropuertos internacionales para la Copa del Mundo; todo el mundo viene literalmente a mi patio trasero. Es el lugar donde hice mi entrenamiento de aislamiento, es la pista que construí con mi padre.

“Es mi motivación para seguir adelante”.

En Petrópolis será la primera vez en 17 años que Brasil sea sede de una prueba de la Copa del Mundo de MTB UCI y la última vez los atletas locales no estaban entre los favoritos.

"En 2005 había muchos brasileños en la línea de salida, eso es bastante común cuando organizas una competencia en casa", recuerda José Antonio Hermida, el rider español que ganó esa carrera en Balneário Camboriú. “Pero los riders brasileños nunca habían jugado un papel clave en el deporte. No ocuparon ninguna posición en el top 20 o top 30 en el ránking mundial.

“Mucha gente pensó que Brasil no continuaría con el mountain bike, pero ha sido todo lo contrario. Desde 2005, la explosión del mountain bike en Brasil ha sido meteórica, con los Juegos Olímpicos de Río y con el ascenso de Avancini".

El Ascenso de Avancini

El ascenso de Avancini parecía todo menos asegurado cuando se unió al circuito en 2009, con un contrato por valor de 5.000 euros al año y cuando se presentaba solo en las carreras, sin mecánico, sin equipo de apoyo y teniendo que pedir prestadas herramientas para mantener su bicicleta en funcionamiento.

Crecería confiando en los consejos de su padre, que siempre le decía que entrenase más duro y que no escuchara los elogios que iba recibiendo ya desde su primera carrera en competencia.

"Unos meses después de que mi padre me construyera la bicicleta, salimos a competir y terminé segundo", recuerda Avancini. “Y el chico que me ganó era un par de años mayor que yo y tenía una bicicleta con doble suspensión, bicicleta de aluminio, tenía pedales de clip, yo no tenía pedales de clip…”.

"Recuerdo que cuando regresé a la tienda todos decían: 'Este tipo era mayor, más grande, tiene una bicicleta mejor... ¡deberías estar feliz!'. Algo que realmente me marcó fue la reacción de mi padre después de la carrera. Después de escuchar los comentarios de los demás, mi viejo me dijo: 'Tal vez deberías entrenar más. Simplemente no entrenaste lo suficiente'. Esto realmente marcó algo en mí".

Conoce más sobre la joven carrera de Avancini en su episodio de Until 18 :

A lo largo de su carrera, Avancini ha sido el rider que se esfuerza más que ningún otro.

Mientras hablamos, me muestra su tatuaje en la mano. Es un vuelo de unas golondrinas apuntando hacia su pulgar, un recordatorio gráfico y profundamente personal de lo mucho que ha tenido que trabajar.

"Es por eso que las golondrinas levantan el pulgar, para recordarme que la vida es dura pero que vale la pena vivirla. A mí la vida me enseñó que no es lo que voy a hacer, es cómo lo voy a hacer. Si lo hago bien, si mantengo la pasión, si lo hago con todas mis fuerzas, con todo mi amor... en algún momento va a funcionar. A veces lleva tiempo, pero va a suceder".

Y realmente le llevó tiempo a Avancini.

Cuando cumplió 18 años, se había enamorado de un deporte que le había brindado oportunidades increíbles, como viajar a los Estados Unidos. Sin embargo, se dio cuenta de que el mountain bike todavía era demasiado pequeño en Brasil para que hacerse profesional fuera económicamente viable, y se matriculó en la Universidad de Petrópolis para estudiar Derecho.

Avancini lucha contra el barro en Albstadt © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

El llamado de Europa

Continuó compitiendo mientras estudiaba y en 2009 le ofrecieron su primer contrato profesional con un equipo italiano, compitiendo en la categoría Sub-23.

Esa noche, salió a comer pizza con su familia para celebrarlo, pero su optimismo inicial rápidamente se topó con la realidad de vivir lejos de casa con un presupuesto ajustado en un deporte que le dio más golpes duros de la cuenta.

"Para un europeo, ese dinero es algo", dice. “Si tienes 19 años y vives con tus padres, ganas entre cinco y 10.000 euros al año, acabas la carrera y te vas a casa. Es algo. Pero viniendo de un continente diferente, viviendo solo, tratando de aprender nuevos idiomas, una nueva forma de vida, es una pesadilla porque cuando me machacaron en la bicicleta, y me machacaron con mucha frecuencia, no pude volver con mi madre para llorar”.

Así que solo, Avancini confió en el consejo de su padre de entrenar siempre más duro. Poco a poco construyó una ética y una mentalidad de trabajo que le permitieron progresar.

cuando me machacaron en la bicicleta, y me machacaron con mucha frecuencia, no pude volver con mi madre para llorar Henrique Avancini

“Paso a paso, creé la capacidad de trabajar más que los otros riders”, dice. “Solo estaba tratando de expandir mis límites en todas las áreas. Solo estaba tratando de correr riesgos, ganar experiencia y ver qué podía funcionar. Cada vez que aparecía allí, creía que no había posibilidad de que el otro chico hubiera trabajado tan duro como yo".

Después de tres años compitiendo en Europa en el grupo Sub-23, ingresó a la categoría Elite en 2012. Pero tras obtener resultados decepcionantes en Europa, su equipo le invitó a regresar a Brasil.

"Los primeros tres años fueron impactantes para mí, porque simplemente no podía lograr resultados decentes. Ni siquiera era un corredor medio en sub-23. Creo que mi mejor resultado en una Copa del Mundo fue el número 19. Y cuando llegué a Elite, mi primer Campeonato Mundial, terminé entre los 50 primeros”.

De regreso a Brasil

Competiendo con los colores de Caloi en 2014 © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Cuando Avancini regresó a Brasil, se encontró sin patrocinadores, sin equipo y con una bicicleta rota, después de que un accidente en la clasificación olímpica le costó cualquier posibilidad de llegar a Londres 2012.

Tuvo la suerte de recibir una llamada de la marca brasileña de bicicletas Caloi, que buscaba un atleta local para ser la imagen de la empresa y probar el equipamiento.

Marcó un punto de inflexión no solo en su propia carrera, sino también para el deporte del ciclismo en Brasil.

Iba a las Copas del Mundo solo, ya sabes, una mochila, sin mecánico, nadie. Henrique Avancini

“Fue la primera marca que intentaba ser una marca brasileña y vender bicicletas que no fueran importadas. Para esto necesitaban a alguien que pudiera comunicar la emoción y esas cosas, y vinieron a mí. Recuerdo el primer contrato que firmé: el valor sigue siendo risible hoy en día, pero aprendí sobre marketing, desarrollo, cosas así. Solo querían un chico que tuviera buena imagen, que montara bien y ganara algunas carreras. Lanzaron una bicicleta y yo monté el prototipo”.

La participación de Avancini ayudó a la empresa a vender su stock de bicicletas, previsto para 15 meses, en solo unas pocas horas.

“Fue el comienzo de algo que para mí es uno de los mayores legados de Brasil. En ese momento este mercado no existía aquí, y ahora hay varias empresas grandes que venden miles y miles de bicicletas cada año".

El Sueño Europeo

Avancini regresó a Europa y, a pesar de que todavía contaba con un mínimo apoyo, comenzó a escalar en el ránking mundial, pasando del puesto 105 al 15 en el mundo.

“Esto es lo bonito de nuestro deporte. Iba a las Copas del Mundo solo, ya sabes, una mochila, sin mecánico, nadie”, recuerda. “Llegaba a las competencias y trataba de encontrar a alguien que pudiera prestarme las herramientas durante la carrera, y así era como competía”.

“Y lo bonito para mí es que si tienes suficiente para hacerlo, tal vez no sea una batalla justa, pero puedes competir contra el campeón mundial y el campeón olímpico. Así que puedes presentarte ahí, la gente ve que tu bicicleta no es tan buena, que estás solo, pero te sientes preparado, top 25 o top 30 en la Copa del Mundo. No eres nadie. Podrías ser algo".

Arrebatarle la victoria a Hermida en una carrera en Alemania en 2013 fue otro momento clave en la carrera de Avancini. Había vencido a uno de sus ídolos en el deporte y ganó la confianza que necesitaba para competir contra los europeos.

Representando a Brasil en los Campeonatos del Mundo © Boris Beyer/Red Bull Content Pool Si te sientes preparado… no eres un desconocido. Podrías ser algo Henrique Avancini

“Estaba solo y nadie lo conocía”, recuerda Hermida. "Los alemanes decían: '¿Qué hace este brasileño aquí?'. Estaba encantado por él, pensando que era lo mejor que nos podía pasar, que un brasileño ganara carreras".

En 2013, Cannondale compró Caloi y, un par de años después, Avancini fichó con Cannondale Factory Racing. Pero los buenos resultados aún eran difíciles de alcanzar y su nuevo equipo recortó su agenda, algo que le dio la oportunidad de regresar a Brasil y concentrarse de lleno en su entrenamiento.

“Tuve problemas en 2015 y 2016, ni siquiera podía mantener mi nivel", dice. “Hice cosas pequeñas, pero nada significativo. Me cuestioné a mí mismo bastante, porque finalmente tenía un contrato digno y el apoyo total del equipo".

Después de más resultados decepcionantes en los Campeonatos del Mundo y un evento de la Copa del Mundo de Cross-Country, verdaderamente estaba empezando a dudar de sí mismo.

"Luego, en 2017 rendí lo que tenía que rendir”, afirmó. "No fue algo que me sorprendiera, porque sabía que lo tenía ahí, pero necesité un poco de guía para rendir en los momentos en que competía. Y luego, en 2017, de repente entré en el Top 10 en una Copa del Mundo. Fue un gran paso adelante y un par de meses después comencé a competir cada vez más y más entre los primeros puestos de las Copas del Mundo”.

Desde entonces ha estado en el liderazgo o cerca de él.

Celebrando su primera victoria en la Copa del Mundo de XCO en Nové Město © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

En 2018, siete años después de dejar Europa con su futuro en el deporte en duda, se proclamó Campeón del Mundo de Maratón en los Dolomitas italianos que tan bien conocía, y regresó a Andorra para llevarse los honores en pista corta y convertirse en el primer brasileño en ganar una prueba de la Copa del Mundo UCI.

Al año siguiente, quedó entre los tres primeros de la general en la Copa del Mundo UCI y, desde entonces ha sumado cinco victorias en carreras de la Copa del Mundo y al mismo tiempo se ha convertido en un atleta habitual en el podio.

Y después de la temporada 2020, que se vio prácticamente interrumpida debido al Covid, y de obtener pobres resultados a principios de 2021, encontró la fuerza para regresar de nuevo.

Con la duda de si todavía tenía lo que se necesitaba para estar en lo más alto, pasó meses entrenando aislado en casa y a pesar de tener un resultado decepcionante en los Juegos Olímpicos supo cómo superarlo para convertirse en el primer brasileño en conseguir una medalla en el Campeonato Mundial UCI MTB, ganando plata en Short Track en Val di Sole en Italia.

Luego logró una victoria en Short Track de la Copa del Mundo en Lenzerheide antes de terminar la temporada al más puro estilo heroico: cruzar la línea en Snowshoe sin el neumático delantero después de que un accidente en la última vuelta le costara la oportunidad de ganar.

El solo hecho de que crucé la línea de meta sin el neumático delantero creó esta impresión en la gente: ¡Este tipo no se rinde! Henrique Avancini

“Para mí fue un día significativo debido a las reacciones que recibí de la gente después en las redes sociales, entrevistas, impresiones de los medios, fans que me vinieron a ver un poco después… El solo hecho de que crucé la línea de meta sin el neumático delantero creó esta impresión en la gente: ¡Este tipo no se rinde!”.

A raíz de todo esto se ha convertido en un héroe del deporte en Brasil, algo que la rider de MTB brasileña Viviane Favery ha visto de primera mano en su papel como comentarista en Red Bull TV.

“A lo largo de todos esos años en los que se esforzaba mucho y no obtenía buenos resultados, en realidad seguía siendo el mejor rider de Brasil”, dice Favery. “A la gente le costó creer que él podría lograr dar el gran paso, pero demostró que todos estaban equivocados. Y eso es asombroso. Eso es enorme”.

"Cuando Avancini lloraba en el podio tras ganar el Campeonato del Mundo de Maratón, pude sentir sus emociones y pude conectarme con eso".

La cuestión es que Avancini tiene una base de seguidores apasionados no solo debido a sus resultados, sino por su pura pasión por el deporte, su compromiso total y su voluntad de compartir esto con el mundo.

“Él trae más emociones que nadie a la primera línea”, asegura Rob Warner , el ex corredor de downhill que ahora es la voz de MTB en Red Bull TV. “Es increíblemente poderoso y emocionante de ver. Monta en bici con emoción. Y el deporte es emoción, en muchos sentidos”.

"En Brasil, es como un semidiós, una súper estrella nacional", añade. “Para los aficionados del mountain bike es lo que Pelé fue para el fútbol. Esa es la escala de su éxito y apoyo”.

Más allá de atraer multitudes dondequiera que corre en Brasil y de tener miles de seguidores en las redes sociales, Avancini ha inspirado a las generaciones más jóvenes de ciclistas en Brasil y, desde 2015, su equipo Sub-23 Caloi Henrique Avancini Racing ha allanado el camino para muchos atletas con talento.

Mientras tanto, la popularidad del ciclismo ha crecido hasta el punto de que Brasil es el cuarto país productor de bicicletas más grande del mundo, según Abraciclo, la Asociación Brasileña de Productores de Bicicletas, mientras que las cifras muestran que las bicicletas de montaña representan el 60% de las ventas.

"En los últimos cinco o seis años, ser un ciclista profesional de mountain bike en Brasil ha sido un privilegio porque puedes tener un equipo y un salario, aunque sea pequeño", dice Favery.

“Con Avancini ganando carreras y haciendo que el mountain bike sea más popular, cada vez hay más personas montando en bicicleta. La industria está creciendo y necesitan atletas, carreras y una estructura”.

Dejando un legado

El evento Brasil Ride es evidencia de un hambre creciente por MTB en casa © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

El regreso de Brasil a la organización de un evento de élite del mountain bike no se ha producido antes de tiempo y Avancini también espera que sea un paso en el proceso de recuperación de una ciudad que fue golpeada por la tragedia en febrero de este año, cuando las lluvias torrenciales se cobraron la vida de más más de 130 personas y dejó más de 200 desaparecidos.

“La ciudad ha pasado por un momento muy difícil recientemente y todavía está lidiando con las consecuencias”, escribió en Instagram. Este evento, junto con otros eventos que tienen lugar en la ciudad, ha cobrado aún más importancia para traer recursos, actividad de ocio y la oportunidad de dejar un legado a la región”.

El legado es el factor clave de motivación para Avancini, que está a punto de dar la bienvenida al mundo a una pista reconstruida para la Copa del Mundo alrededor de los mismos senderos que recorrió cuando era niño.

Debería ser un reto para su recuerdo y el de sus compañeros que van a competir allí.

“La pista va a ser absolutamente hermosa”, dice Favery. “Avancini y su padre hicieron un gran trabajo al crear una pista que está al nivel de la Copa del Mundo con un recorrido con un verdadero sello brasileño porque está en la selva tropical. Tiene algunos árboles densos, bosque, raíces y rocas, y realmente te conectas con esa sensación de selva tropical. Es húmedo y luego sales del bosque y hace mucho calor, y está en Río de Janeiro”.

"Es algo especial”.