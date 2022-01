Horacio Llorens: Yo siempre he estado ligado al mar porque mi padre es capitán de barco. Yo viví en Mallorca desde los 5 hasta los 14 años mientras mi padre trabajaba en barcos. Incluso he trabajado yo también con él. De hecho, mi primer parapente de competición me lo compré ahorrando trabajando con mi padre en el barco. Y también, mi primer viaje trasatlántico para ir a volar a Chile y Argentina, me lo pagué trabajando con mi padre en el yate para el que él trabajaba, siempre como marinero a las órdenes de mi padre. Ésta era una experiencia que de algún modo tenía ganas de vivir, porque mi padre siempre me había hablado de su cruce del Atlántico, justamente él también había cruzado de Canarias a Antigua. Me he sacado la licencia de patrón y estoy practicando que aún me quedan muchas cosas por aprender, pero mi idea es seguir aprendiendo más sobre el mundo de la navegación y sobre los veleros. No me interesan tanto los barcos de motor pero sí todo lo que tenga que ver con el viento y todo lo que tenga que ver con aprender a usarlo para navegar por mar. Me parece fantástico y me encanta la sensación.