Jett: The Far Shore, una nueva visión de exploración espacial

Superbrothers: Sword and Sworcery fue uno de esos videojuegos que surfeo la primera ola de mega éxitos independientes. Es un título que muchos recuerdan como un clásico de la época, a la altura de Braid, Super Meat Boy y otros más. Los fanáticos de este juego esperaban el siguiente título de este estudio desarrollador, y siguieron esperando por diez años, hasta el día de hoy en el que al fin tenemos en nuestras manos Jett: The Far Shore.