El mundo mágico de Kena: Bridge of Spirits es uno que vale la pena conocer

Me he encontrado jugando Kena: Bridge of Spirits después de sesiones con juegos mucho más frenéticos como Deathloop, o para descomprimir después de un día intenso de trabajo. A veces simplemente pasear unos minutos en este mundo y tomar fotos bonitas es más que suficiente.

