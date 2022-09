La vuelta al mundo del Futbol Freestyle

Y entonces, ¿qué es el Futbol Freestyle? En resumidas cuentas: es el arte de controlar el balón dando diversos toques con cualquier parte del cuerpo, excepto las manos, para crear trucos, secuencias, rutinas, ritmos, transiciones y acrobacias que conformen no sólo un gran espectáculo, sino un estilo de vida.

El nivel de dificultad de los trucos en el Futbol Freestyle escala conforme avanza el tiempo. No hay reglas, no hay limitaciones, hay infinidad de estilos, tú tienes el balón, tú defines tus propios límites. ¿Qué otro deporte te brinda esta libertad?

Un año más tarde, en 2009 tocó el turno del primer Super Ball. Un evento creado por y para los freestylers del mundo. Un campeonato abierto con diversas modalidades que a la fecha sigue celebrándose año con año en la República Checa. Los finalistas del certámen de este año reeditaron la final del RBSS 2021: Erlend Fagerli vs jesse Marlet.

