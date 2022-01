Nuestros videojuegos más esperados para iniciar 2022

Pokemon como nunca antes lo habíamos visto; Pokemon Legends: Arceus es un paso hacia adelante para la franquicia, aunque no es la primera vez que la misma intenta actualizarse (te recordamos Gale of Darkness). Pokemon Legends: Arceus te lleva al pasado de la region Hissu, el protagonista tendrá la misión de completar el primer Pokedex de la historia. La gran diferencia esta en la jugabilidad, este es un RPG de acción en el que exploraras espacios abiertos en los que los Pokemon te pueden atacar a ti, tengas o no un Pokemon fuera y listo para pelear. Sin duda se ve como una actualización interesante para la serie, como fanáticos de la franquicia la esperamos con bastante optimismo.