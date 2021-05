Es el tipo de cosas que pueden crear un ambiente pesado en la mesa durante algunas cenas familiares: en su quinto salto en el Campeonato de Italia en pista cubierta en Ancona el pasado febrero, Larissa Iapichino registró una distancia de 6,91 m. No solo ganó el evento y estableció un nuevo récord mundial juvenil, sino que también igualó el récord italiano completo en interiores, que fue establecido por su madre, Fiona May, en 1998.

La buena noticia para la armonía familiar es que Larissa no está desafiando los récords de su padre como saltador con pértiga, Gianni Iapichino. Al menos no por lo que sabemos. Sin embargo, ¿qué impacto han tenido estos dos campeones de atletismo en la prometedora carrera de Larissa? ¿Cómo está disfrutando de su éxito hasta ahora y cuáles son sus objetivos para el 2021? Sigue leyendo para averiguarlo.

Soy bastante privilegiada porque nací con dos padres que son súper atletas pero que nunca interfirieron demasiado en mis decisiones. Tanto mamá como papá me guían cuando les pido su asesoramiento; técnica y mentalmente. Para mí, es realmente inspirador tenerlos como modelos a seguir. Los récords de mi madre son una motivación para mí para seguir mejorando cada vez más a lo largo de los años, ya que no solo tiene un récord en términos de metros a batir, sino también un récord en términos de las medallas que ganó en su larga carrera.

Honestamente, no creo que esté siguiendo sus pasos cuando compito o entreno. Solo pienso en mi elección y me utilizo a mi misma como punto de referencia; Siempre quiero mejorar mis récords.

