Conversamos con Checo Pérez en For Real, la nueva serie de Red Bull. En este episodio, el “niño loco”, estrella mexicana de la F1, nos cuenta sus experiencias.

Ya lo hizo Max Verstappen en el episodio anterior de For Real. Ahora nos toca conocer, mucho más de cerca, los mejores momentos del Checo Pérez.

¿Qué es For Real?

For Real es la nueva serie de Red Bull. Los deportistas viven una vida increíble e inspiradora. Por eso, en cada episodio, un atleta de élite comparte sus historias más escandalosas y experiencias más apasionantes. Conoceremos los momentos cruciales de su trayectoria hasta ahora.

Sergio Pérez ha disfrutado de una exitosa primera temporada en el asiento de Red Bull Racing Honda junto a Max Verstappen. Asi que, le toca ser el protagonista en este nuevo episodio de la serie For Real. El carismático piloto de 31 años traza su ascenso de México a estrella de Fórmula Uno.

Aquí está todo lo que necesitas saber. Esta vez tenemos a Checo Pérez en For Real. Conoce sus mejores momentos en un encuentro cercano con este atleta.

En 2005, un “niño loco” de México renunció a todo lo que sabía para comenzar en las carreras europeas. Así es como Checo Pérez en For Real nos empieza a contar su historia.

En este episodio, con Checo Pérez en For Real, el mexicano revela que está muy lejos de donde comenzó. Lo cuenta como un chico con ojos llenos de ilusión.

Checo Pérez en For Real recuerda con nostalgia sus tiempos de piloto novato en Europa

Antes de su Gran Premio en casa este fin de semana, Checo Pérez en For Real nos cuenta también cómo entró en los prestigiosos paddocks europeos.

