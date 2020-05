Escucha Dealers In Caracas, lo nuevo de Mcklopedia

¿Qué es Dealers In Caracas?

“Dealers in Caracas” es una crónica de las urbes citadínas latinoamericanas y un homenaje a la música tradicional venezolana así como al rap latino, amalgamándolos en una obra conceptual construida a lo largo de 4 años y tomando un punto de partida muy claro, el cual es el icónico disco “Dinner in Caracas vol.2” del maestro Aldemaro Romero, de donde se extraen samplers y muestras especificas para componer cada uno de los temas, en los cuales existe un trabajo sonoro muy detallado en cada instrumento y en los que se busca darles texturas de sampleo desde instrumentos orgánicos, que a la par de explorar una fusión de géneros muy poco convencional y no vista anteriormente, muestra también también la expertize lírica, vocal, de composición y producción de Ramses Meneses, así como la enorme destreza y conocimiento en percusiones, producción y ritmos folklóricos de Orestes Gomez.