Lo que debes saber de Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Miles Morales, “el otro Spider-Man”, ha tenido un auge de popularidad en los últimos años. Actualmente cuenta con una exitosa serie en Marvel escrita por Saladin Ahmed y su salto a la fama fue gracias a Spider-Man: Into the Spider Verse, la exitosísima película de 2018. Gracias a ella el público está tan familiarizado con la historia de Miles como con la historia del primer Spider-Man, Peter Parker.

Este es un juego familiar, Insomniac Games y Sony han dejado muy claro que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales es poco más que una expansión, pero poco menos que una secuela. Todo lo bueno del juego de 2018 está aquí, ser Spider-Man es increíble, el juego vale la pena solo por el sentimiento de balancearse por todo Nueva York y por supuesto que el Photo Mode está de regreso. El combate es inmensamente satisfactorio, no hay gran complejidad en los combos pero la profundidad del sistema está en la dificultad de encontrar el ritmo. Esquivar a tiempo, eliminar a los guardias armados, usar los ataques especiales en los enemigos más robustos, pelear con Miles es una danza que además se hace más visualmente espectacular que en 2018 gracias a los poderes bioeléctricos de Miles.

Miles tiene una gama de poderes más amplia que Peter, a su arsenal arácnido se suma el camuflaje, que te da invisibilidad temporal y el venom, la capacidad de dar descargas eléctricas. Ambos poderes suman mucho al combate, el Venom es efectivo contra cierto tipo de enemigos y usar el camuflaje en combate hace que los enemigos entren en pánico. Este último poder está bien balanceado ya que no se puede abusar de él en los escenarios de sigilo, aunque no te vean los enemigos pues claro que te van a detectar cuando una fuerza invisible elimine a uno de sus compañeros.

