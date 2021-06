Normandy nos espera, lo que debes saber de Mass Effect Legendary Edition

Es bien sabido que el desarrollo de Mass Effect Andrómeda estuvo lleno de problemas y malas prácticas que resultaron en un juego que no fue tan bien recibido por la crítica y la comunidad como la saga original. En especial para quienes conocieron el mundo de Mass Effect a través de Andrómeda no les quedó muy claro que es lo que hacía de esta saga algo tan especial.

Es bien sabido que el desarrollo de Mass Effect Andrómeda estuvo lleno de problemas y malas prácticas que resultaron en un juego que no fue tan bien recibido por la crítica y la comunidad como la saga original. En especial para quienes conocieron el mundo de Mass Effect a través de Andrómeda no les quedó muy claro que es lo que hacía de esta saga algo tan especial.

Es bien sabido que el desarrollo de Mass Effect Andrómeda estuvo lleno de problemas y malas prácticas que resultaron en un juego que no fue tan bien recibido por la crítica y la comunidad como la saga original. En especial para quienes conocieron el mundo de Mass Effect a través de Andrómeda no les quedó muy claro que es lo que hacía de esta saga algo tan especial.

Los tres juegos de la saga tienen una considerable mejora grafica, mejores texturas para todos los ambientes y personajes, mejoras en la iluminación, tiempos de carga más rápidos y aunque ya te puedes saltar los viajes en elevador, no lo recomendamos pues siguen siendo divertidas ventanas a la personalidad de tus acompañantes.

Los tres juegos de la saga tienen una considerable mejora grafica, mejores texturas para todos los ambientes y personajes, mejoras en la iluminación, tiempos de carga más rápidos y aunque ya te puedes saltar los viajes en elevador, no lo recomendamos pues siguen siendo divertidas ventanas a la personalidad de tus acompañantes.

Los tres juegos de la saga tienen una considerable mejora grafica, mejores texturas para todos los ambientes y personajes, mejoras en la iluminación, tiempos de carga más rápidos y aunque ya te puedes saltar los viajes en elevador, no lo recomendamos pues siguen siendo divertidas ventanas a la personalidad de tus acompañantes.