¿Quién va a ganar en Les Gets 2021?

¿Qué pasó la última vez que hubo carreras en Les Gets?

¿Cuál es el itinerario de la Copa del Mundo de Les Gets 2021?

Los eventos de Les Gets arrancan el 2 de julio con la competencia de cross-country short track (XCC) y terminará con las carreras de cross-country el 4 de Julio. Mira toda la acción en vivo en los siguientes links:

Los eventos de Les Gets arrancan el 2 de julio con la competencia de cross-country short track (XCC) y terminará con las carreras de cross-country el 4 de Julio. Mira toda la acción en vivo en los siguientes links:

Los eventos de Les Gets arrancan el 2 de julio con la competencia de cross-country short track (XCC) y terminará con las carreras de cross-country el 4 de Julio. Mira toda la acción en vivo en los siguientes links:

Julio 2: Copa del Mundo UCI MTB Les Gets - short track (XCC)

Julio 2: Copa del Mundo UCI MTB Les Gets - short track (XCC)

Julio 2: Copa del Mundo UCI MTB Les Gets - short track (XCC)

Julio 3 - Copa del Mundo UCI MTB Les Gets - downhill femenino

Julio 3 - Copa del Mundo UCI MTB Les Gets - downhill femenino

Julio 3 - Copa del Mundo UCI MTB Les Gets - downhill femenino

Julio 3 - Copa del Mundo UCI MTB Les Gets - downhill masculino

Julio 3 - Copa del Mundo UCI MTB Les Gets - downhill masculino

Julio 3 - Copa del Mundo UCI MTB Les Gets - downhill masculino

Julio 4 - Copa del Mundo UCI MTB Les Gets - XCO femenino

Julio 4 - Copa del Mundo UCI MTB Les Gets - XCO femenino

Julio 4 - Copa del Mundo UCI MTB Les Gets - XCO femenino

Julio 4 - Copa del Mundo UCI MTB Les Gets - XCO masculino

Julio 4 - Copa del Mundo UCI MTB Les Gets - XCO masculino

Julio 4 - Copa del Mundo UCI MTB Les Gets - XCO masculino

Les Gets regresa al circuito de la Copa del Mundo en el 2019 después de 16 años de estar ausente. La pista de la Copa del Mundo de downhill se encuentra en lado de la montaña Chéry del Resort de Les Gets.

Les Gets regresa al circuito de la Copa del Mundo en el 2019 después de 16 años de estar ausente. La pista de la Copa del Mundo de downhill se encuentra en lado de la montaña Chéry del Resort de Les Gets.

Les Gets regresa al circuito de la Copa del Mundo en el 2019 después de 16 años de estar ausente. La pista de la Copa del Mundo de downhill se encuentra en lado de la montaña Chéry del Resort de Les Gets.

Les Gets se trata de giros largos, rápidos y amplios

mientras te muestra la pista de downhill tal como fue para la Copa del Mundo Les Gets 2019:

Acompaña a Gee Atherton mientras te muestra la pista de downhill tal como fue para la Copa del Mundo Les Gets 2019:

Acompaña a Gee Atherton mientras te muestra la pista de downhill tal como fue para la Copa del Mundo Les Gets 2019:

Les Gets DH Streckenvorschau

Les Gets tenía un campo de XCO esculpido completamente nuevo en las colinas para el regreso de las carreras de la Copa del Mundo en el 2019. Ese recorrido tenía 3.8 km de largo con 140 metros de escalada. La pista usó elementos de los campos Dual Slalom y Speed ​​and Style construidos para el Festival Crankworx [que solía incluir Les Gets] en el diseño del campo.

Les Gets tenía un campo de XCO esculpido completamente nuevo en las colinas para el regreso de las carreras de la Copa del Mundo en el 2019. Ese recorrido tenía 3.8 km de largo con 140 metros de escalada. La pista usó elementos de los campos Dual Slalom y Speed ​​and Style construidos para el Festival Crankworx [que solía incluir Les Gets] en el diseño del campo.

Les Gets tenía un campo de XCO esculpido completamente nuevo en las colinas para el regreso de las carreras de la Copa del Mundo en el 2019. Ese recorrido tenía 3.8 km de largo con 140 metros de escalada. La pista usó elementos de los campos Dual Slalom y Speed ​​and Style construidos para el Festival Crankworx [que solía incluir Les Gets] en el diseño del campo.

Les Gets XCO Streckenvorschau

Encontrarás a Les Gets en la región de Chablais en la provincia de Haute-Savoie, un área cercana a la frontera de Francia con Suiza. Como resultado, la cordillera del Mont Blanc domina los panoramas mientras recorres la zona.

Encontrarás a Les Gets en la región de Chablais en la provincia de Haute-Savoie, un área cercana a la frontera de Francia con Suiza. Como resultado, la cordillera del Mont Blanc domina los panoramas mientras recorres la zona.

Encontrarás a Les Gets en la región de Chablais en la provincia de Haute-Savoie, un área cercana a la frontera de Francia con Suiza. Como resultado, la cordillera del Mont Blanc domina los panoramas mientras recorres la zona.