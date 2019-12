Lo que sabemos (e intuimos) del Xbox Series X

El nombre

La idea de usar el 'Series X' es porque, como Phil Spencer, director de marca en Xbox, ha dicho anteriormente, buscan llegar a una transición paulatina en el mundo de las consolas. Algo más parecido a lo que sucede con nuestros teléfonos móviles (particularmente con los iPhone, que poco a poco llegan a la obsolescencia) que lo que actualmente sucede en el mundo de las consolas, donde tu Xbox One X es lo más poderoso por varios años y de pronto se vuelve una reliquia. La palabra 'series' deja ver que habrá varias series distintas. La 'x', asumimos, es porque no podían empezar con el uno. Después de todo, ya tienen una consola llamada Xbox One; Xbox Series One habría sido más confuso todavía que Xbox Series X. ¿Y si hubieran empezado con letras, es decir, Xbox Series A? La 'X' siempre ha sido su letra de identificación. ¿Nuestra apuesta? La próxima serie no será 'Series Y'; será 'Series X02'.

Un diseño diferente

El diseño vertical. Alguien ya pasó por ahí anteriormente. No solo el Xbox 360 funcionaba bastante bien en posición vertical; también el PS3 y el PS4. De cualquier manera, eran consolas que permitían también el uso de manera horizontal que, para ser sinceros, es mucho más cómodo (¡te permite apilar consolas!). El Series X tiene un diseño peculiar que no permite apilar consolas. Y tampoco es el primero en hacer eso: hay varios productos de Apple –entre ellos el Airport, Time Machine y varias Mac– que lo hicieron hace no tanto. ¿Y qué tan prácticos son? No mucho; son protagonistas que buscan destacar en tu escritorio tanto como Xbox quiere que su consola luzca debajo de tu TV. Tal vez el espacio en tus gabinetes no sea suficientemente alto para acomodarlo como los diseñadores lo plantean. Tal vez tenga que ir acostado y verse como una bocina. Después de todo, Xbox diseña los productos y los usuarios deciden cómo usarlos.

La fecha de salida

Su diferenciador