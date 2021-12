15 años de Nintendo Wii: 15 juegos exclusivos de la exitosa consola

Sin & Punishment: Successor of the Skies

The Last Story

No hay muchos juegos de rol japoneses en la Wii. Pero entre ellos hay algunas joyas exclusivas. Uno de ellos es The Last Story. Detrás del título está el estudio Mistwalker, que reúne a unos cuantos auténticos titanes del género. Hironobo Sakaguchi, el creador de Final Fantasy, está al frente de la operación, mientras que el veterano Nobuo Uematsu se encarga de la música.

De la mano de Capcom llegó un título exclusivo para Wii muy especial: Zack & Wiki: Quest for Barbaros' Treasure; un juego que recuerda mucho a las aventuras point & click de antaño en cuanto a su gameplay. Zack & Wiki utiliza inteligentemente el Wiimote para hacer accesible este género a un público completamente nuevo. La crítica y los jugadores han encontrado un gran pasatiempo en este título. Es sorprendente que no los hayamos visto desde entonces.

Una de las grandes joyas de N64 que ahora podemos experimentar gracias al servicio online de Switch es el shooter Sin & Punishment. En ese momento, solo se lanzó en Japón. Afortunadamente, su sucesor, subtitulado Successor of the Skies, también ha llegado a Occidente. Aquellos a los que les gusta los juegos del estilo Lylat Wars y Panzer Dragoon le sacaron un buen partido.

