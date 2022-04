Por qué el paracaidismo es un asunto de familia para Luke Aikins

Para cualquiera que no lo haya hecho, y para aquellos que solo tienen un puñado de saltos, aquí hay una descripción tentadora: "Te vas, pero tu pie todavía está en el muelle y no hay vuelta atrás. Ese sentimiento es probablemente una de mis cosas favoritas del paracaidismo, ese compromiso total con lo que está a punto de suceder. No puedes retroceder, pero aún no ha sucedido. Ese momento de limbo es mi parte favorita."

Para cualquiera que no lo haya hecho, y para aquellos que solo tienen un puñado de saltos, aquí hay una descripción tentadora: "Te vas, pero tu pie todavía está en el muelle y no hay vuelta atrás. Ese sentimiento es probablemente una de mis cosas favoritas del paracaidismo, ese compromiso total con lo que está a punto de suceder. No puedes retroceder, pero aún no ha sucedido. Ese momento de limbo es mi parte favorita."

Para cualquiera que no lo haya hecho, y para aquellos que solo tienen un puñado de saltos, aquí hay una descripción tentadora: "Te vas, pero tu pie todavía está en el muelle y no hay vuelta atrás. Ese sentimiento es probablemente una de mis cosas favoritas del paracaidismo, ese compromiso total con lo que está a punto de suceder. No puedes retroceder, pero aún no ha sucedido. Ese momento de limbo es mi parte favorita."

Este proyecto fue especialmente importante para la carrera de Aikins, ya que le mostró una forma diferente en la que podía usar sus variadas habilidades en un truco que emocionaría al mundo. "También me permitió experimentar que estaba diseñando cosas. Estaba diseñando equipos. Estaba probando equipos. Cosas que siempre pensé que tal vez podría hacer, pero que nunca tuve la oportunidad de hacer", dijo Aikins. "Lo que hizo Stratos me abrió la mente de que, aunque no tengo un título universitario en ingeniería, puedo dirigir un equipo y puedo desarrollar un programa de pruebas de vuelo. Puedo hacer todas estas cosas que pensé que no haría". No soy capaz de hacerlo. Aprendí todo eso gracias a Stratos y ellos me dieron más riendas para hacer que ese salto sucediera".

Este proyecto fue especialmente importante para la carrera de Aikins, ya que le mostró una forma diferente en la que podía usar sus variadas habilidades en un truco que emocionaría al mundo. "También me permitió experimentar que estaba diseñando cosas. Estaba diseñando equipos. Estaba probando equipos. Cosas que siempre pensé que tal vez podría hacer, pero que nunca tuve la oportunidad de hacer", dijo Aikins. "Lo que hizo Stratos me abrió la mente de que, aunque no tengo un título universitario en ingeniería, puedo dirigir un equipo y puedo desarrollar un programa de pruebas de vuelo. Puedo hacer todas estas cosas que pensé que no haría". No soy capaz de hacerlo. Aprendí todo eso gracias a Stratos y ellos me dieron más riendas para hacer que ese salto sucediera".

Este proyecto fue especialmente importante para la carrera de Aikins, ya que le mostró una forma diferente en la que podía usar sus variadas habilidades en un truco que emocionaría al mundo. "También me permitió experimentar que estaba diseñando cosas. Estaba diseñando equipos. Estaba probando equipos. Cosas que siempre pensé que tal vez podría hacer, pero que nunca tuve la oportunidad de hacer", dijo Aikins. "Lo que hizo Stratos me abrió la mente de que, aunque no tengo un título universitario en ingeniería, puedo dirigir un equipo y puedo desarrollar un programa de pruebas de vuelo. Puedo hacer todas estas cosas que pensé que no haría". No soy capaz de hacerlo. Aprendí todo eso gracias a Stratos y ellos me dieron más riendas para hacer que ese salto sucediera".

"Andy se acercó y me golpeó la pierna", recordó Aikins. "Quiso decir, relájate. No sé cómo pudo darse cuenta de que me estaba volviendo loco, tenía gafas de sol y una máscara de oxígeno, pero tan pronto como lo hizo, me desperté. Pensé en todo el trabajo, todo el entrenamiento, toda la preparación y todo lo que implicaba y estaba seguro de que todo iba a estar bien. A partir de ese momento fue solo un salto, aunque hubo un momento en el camino en el que estaba como, '¿Qué estoy haciendo?'."

"Andy se acercó y me golpeó la pierna", recordó Aikins. "Quiso decir, relájate. No sé cómo pudo darse cuenta de que me estaba volviendo loco, tenía gafas de sol y una máscara de oxígeno, pero tan pronto como lo hizo, me desperté. Pensé en todo el trabajo, todo el entrenamiento, toda la preparación y todo lo que implicaba y estaba seguro de que todo iba a estar bien. A partir de ese momento fue solo un salto, aunque hubo un momento en el camino en el que estaba como, '¿Qué estoy haciendo?'."

"Andy se acercó y me golpeó la pierna", recordó Aikins. "Quiso decir, relájate. No sé cómo pudo darse cuenta de que me estaba volviendo loco, tenía gafas de sol y una máscara de oxígeno, pero tan pronto como lo hizo, me desperté. Pensé en todo el trabajo, todo el entrenamiento, toda la preparación y todo lo que implicaba y estaba seguro de que todo iba a estar bien. A partir de ese momento fue solo un salto, aunque hubo un momento en el camino en el que estaba como, '¿Qué estoy haciendo?'."

"Estás casi en piloto automático, lo cual es muy bueno porque realmente no estás pensando en los actos físicos. Te permite concentrarte en todas las cosas externas que intervienen para que ese salto suceda. Dónde necesito estar "¿Qué hace el viento? ¿Adónde debo moverme? ¿Cómo me preparo? ¿Qué sucederá a continuación? Todo se ralentizó, como si una pelota enorme de béisbol se veía venir hacia mí. Lo llaman estar en la zona, o como quieras llamarlo. Siempre pensé que había experimentado eso, pero en ese momento, como a 5000 pies de profundidad, todo fue automático. Tuve que decirme a mí mismo que me diera la vuelta.

"Estás casi en piloto automático, lo cual es muy bueno porque realmente no estás pensando en los actos físicos. Te permite concentrarte en todas las cosas externas que intervienen para que ese salto suceda. Dónde necesito estar "¿Qué hace el viento? ¿Adónde debo moverme? ¿Cómo me preparo? ¿Qué sucederá a continuación? Todo se ralentizó, como si una pelota enorme de béisbol se veía venir hacia mí. Lo llaman estar en la zona, o como quieras llamarlo. Siempre pensé que había experimentado eso, pero en ese momento, como a 5000 pies de profundidad, todo fue automático. Tuve que decirme a mí mismo que me diera la vuelta.

"Estás casi en piloto automático, lo cual es muy bueno porque realmente no estás pensando en los actos físicos. Te permite concentrarte en todas las cosas externas que intervienen para que ese salto suceda. Dónde necesito estar "¿Qué hace el viento? ¿Adónde debo moverme? ¿Cómo me preparo? ¿Qué sucederá a continuación? Todo se ralentizó, como si una pelota enorme de béisbol se veía venir hacia mí. Lo llaman estar en la zona, o como quieras llamarlo. Siempre pensé que había experimentado eso, pero en ese momento, como a 5000 pies de profundidad, todo fue automático. Tuve que decirme a mí mismo que me diera la vuelta.