El legendario surfer de grandes olas, Mark Mathews, y estrella del nuevo film ‘The Other Side of Fear’, nos cuenta cómo superar el miedo.

Si observamos la carrera de Mark Mathews da la impresión que el surfer de grandes olas no conoce el miedo, pero el documental de Red Bull TV, The Other Side of Fear , pone de manifiesto que la realidad no es tan simple.

Mathews fue un niño introvertido que le tenía pavor al océano. Solo a través de un entrenamiento obsesivo fue capaz de enfrentarse a las olas más grandes del mundo.

En la actualidad Mark Mathews es un conferenciante de éxito que da charlas para motivar a los empleados en compañías como Google, Sony y MasterCard. Por otro lado, el film ‘The Other Side of Fear’ le ha permitido que su filosofía para enfrentarse al miedo llegue a muchas más personas.

Hemos tenido la oportunidad de discutir con Mathews el significado de conceptos como miedo y resiliencia. A la hora de aumentar nuestro potencial, estas nociones son fundamentales.

Mark Mathews es el protagonista de ‘The Other Side of Fear’ © Rodd Owen/Red Bull Content Pool

Mucha gente piensa que los atletas de deportes extremos están un poco locos pero la realidad es otra, ¿verdad?

Creo que mucha gente del mundo de los deportes de acción es bastante neurótica, lo que puede parecer una contradicción en personas adictas al riesgo. Me da la impresión que los deportistas pensamos mucho en el riesgo y tenemos altos niveles de ansiedad, pero esto es lo que, por otro lado, nos mantiene vivos a la hora de realizar actividades peligrosas.

Mark Mathews tiene 30 años de experiencia © Andrew Goldie/Red Bull Content Pool

Si no estuvieras algo neurótico y si no tuvieras miedo, no durarías mucho…

Exacto. Puede que hagas cosas increíbles durante un corto periodo de tiempo pero acabarías pagándolo caro.

Háblanos de ‘The Other Side of Fear’. Da la impresión que has plasmado en un film lo que has aprendido en la vida, ¿es así?

Sí. El texto está basado en las charlas que doy en la actualidad. Explico la manera en la que controlo el miedo y el estrés. Además, hemos añadido imágenes personales, familiares, para que tenga más la forma de documental.

“Esto es lo que la gente no entiende. Piensan que si sienten aprensión es que no van a ser capaces de hacerlo. Lo que no es verdad. Todo el mundo tiene miedo”.

¿Quieres ayudar a que la gente supere sus límites personales?

Si cuando doy una charla logro que la audiencia se sienta agradecida por la posición que ocupan en la vida (pese a que pueda ser una situación difícil). Si están dispuestos a lanzarse a nuevos retos, entonces he hecho mi trabajo. Para mí eso es tener éxito.

Las compañías me contratan, por lo general, para dar charlas a grupos reducidos de personas. Por lo que es fantástico tener ahora la posibilidad de llegar a mucha más gente.

Mark Mathews en el interior del monstruo © Andrew Chisholm/Red Bull Content Pool

Creo que una de las mayores barreras que tenemos los seres humanos es anterior al miedo, es casi miedo al miedo. No queremos sentirnos incómodos, ¿estás de acuerdo?

Sin duda. Hay que ser capaz de superar ese sentimiento. Es un mecanismo de supervivencia que tenemos y por tanto no es nada extraño. Esto es lo que la gente no entiende. Piensan que si sienten aprensión es que no van a ser capaces de hacerlo. Lo que no es verdad. Todo el mundo tiene miedo. Ese es un estado natural del ser humano. Estás aterrorizado pero gracias a tus habilidades eres capaz de dominar las situaciones.

No importa si sientes temor. Lo importante es desarrollar las técnicas que te permitan dominar el ambiente en el que te desenvuelves. Eso fue lo que hice durante décadas en el mundo del surf. Se trata de entrenar hasta que dominas el océano de la mejor manera que puedas. A partir de ahí era capaz de hacer algo que antes me aterrorizaba.

Creo que a veces nos olvidamos de ese detalle. Te vemos encima de olas gigantescas pero comenzaste con olas más pequeñas. El éxito a veces viene de la repetición, ¿verdad? Hacer una cosa una y otra vez…

Practico el surf desde que tenía ocho años. Ha sido una repetición constante hasta llegar al punto en el que lo que la gente considera peligroso, para mí no lo es. Por supuesto, el peligro está ahí, pero no de la manera que se ve desde fuera porque he desarrollado una serie de habilidades.

Miro a mucha gente de la misma manera que mucha gente me ve a mí. No solo hablo de atletas de deportes extremos, sino personas del mundo de los negocios que corren enormes riesgos, tienen miles de empleados, toman decisiones difíciles… Miro a madres solteras que crían a tres hijos. Miro a gente que ha perdido a seres queridos. Hay multitud de ejemplos de valentía y resiliencia en el mundo. Lo que significa que cualquiera puede lograrlo.

Mark Mathews supera el miedo © Andrew Chisholm/Red Bull Content Pool

En el film se habla de tu terrorífico accidente de 2016 y de cómo lo superaste…

Creo que son varias cosas las que te permiten superar una gran adversidad. Es algo que verás en el documental, pero uno de los aspectos más importantes es la ayuda. Mi preciosa mujer, Britt, estuvo a mi lado durante toda la convalecencia. Me ayudó a lidiar con el dolor y los problemas psicológicos.

También ayuda el cambiar la perspectiva, conocer a personas que están pasándolo muchísimo peor que tú. De pronto, pasas de estar frustrado a sentirte afortunado porque siempre puede ser peor. Si eres capaz de tener esa perspectiva en tu día a día, eso lo va a cambiar todo. No es algo fácil de hacer. Es como ir al gimnasio, tienes que ser capaz de meterlo dentro de tu agenda diaria.

Pienso que la última pieza es la motivación, saber lo que quieres alcanzar, tener una dirección. Sabía que quería volver a surfear para hacerlo con mi hija. Quería seguir teniendo una familia volcada en el surf.

Mark Mathews en el Red Bull Cape Fear © Andrew Chisholm/Red Bull Content Pool

A menudo los niños introvertidos luego se sienten atraídos por los deportes extremos. ¿Crees que es así?

No sé si hay información sobre eso. No me gusta estar con grandes multitudes, así que el surf de grandes olas es perfecto. Quizá, al ser introvertido, quieres ganarte el respeto de los demás haciendo algo extraordinario, en vez de dedicarte a socializar con la gente.

¿Hay alguna conclusión que te gustaría que la gente sacara al ver ‘The Other Side of Fear’?

Varias cosas. Ser capaz de cambiar tu perspectiva y saber que tu vida siempre puede ser peor.