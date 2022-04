En la semana previa de volver a las competencias oficiales en la primera fecha de la Copa del Mundo de XCO que se disputará en Brasil, Martín Vidaurre llega con el título de campeón bajo el brazo. Título que buscaba desde su infancia y una presión extra (y orgullo) para uno de los deportistas nacionales más importantes de los últimos años. Su carrera, que comenzó desde muy pequeño y su desarrollo posterior son el gran ejemplo de cómo hay que ir manejando las expectativas y los procesos. De eso y mucho más conversamos con Martín, mientras estaba de pre temporada en Chile.

01 Chileno de familia alemana

"Creo que el idioma alemán fue una de las principales razones para lograr lo que he logrado. El idioma me ayudó a comunicarme con la gente en Europa, a tener amigos que me ayudaron cuando no era tan bueno, a estar con ellos, a aprender… a tener oportunidades para crecer. Si te ven como latino, es complicado. En 2017, fui a mi primera gira europea (…), no me fue bien. Después de eso gracias al idioma y la buena onda lo hice mejor y pude tener otra oportunidad."

"Mi carácter se formó en Chile , por eso todo lo he logrado gracias a cómo me formaron, por eso soy diferente a todos los europeos, por eso también les puedo ganar. Me gusta jugar con mis contrincantes, me invento situaciones, hablo, grito, si tengo que tocar, toco (pasando en la bici), ya que esta es una disciplina de mucho contacto. Así me voy ayudando para ganar una carrera y un campeonato. Se trata de encontrar esa esencia, se trata de cómo vencer a otros que corren conmigo de manera limpia, inteligente y rápida (…) Nunca he sido el más fuerte en el campo, pero sí, creo que a veces soy el más rápido mentalmente y puedo intimidar o usar eso para vencer a alguien que corre más rápido que yo o que es más fuerte."

02 Las carreras un rompecabezas

"En la carrera me gusta resolver cosas, me gusta competir, me gusta la presión, a veces es raro, pero me gusta sentir la presión de tener que hacer las cosas bien. Me gusta pensar en quién está atacando, cuando yo voy a atacar, es como resolver un rompecabezas que dura una hora y media y ver cómo puedes ganarlo. Me gusta resolver la carrera de principio a fin y competir para ganar y también me gusta hacer un poco de espectáculo, mostrar mi esencia, destacar… "

"Siento que llevo mucho tiempo compitiendo, desde que era niño, entrenaba porque me gustaba, quería pasar un buen rato, sin plan ni entrenador, me decía a mi mismo: “¡Esto lo voy a hacer tres veces!”. Es como si nací para correr y competir, entonces todo es tan natural para mí… Llego a una carrera enfocado, trato de no cometer errores, calentar bien, porque sé lo que tengo que hacer pero también sé que tengo mucho que aprender."

Martín preparándose para su siguiente carrera © Juan García Siento que llego a la carrera y estoy en un aura de competencia, listo para correr, listo para todo, miro para los dos lados y no me siento intimidado… Martín Vidaurre

03 Un deportista sobresaliente

"Entre los 6 y 15 años entrenaba porque me gustaba, todos los niños con los que competí en ese momento tenían un entrenador, tenían el último modelo de bicicleta, aunque mi papá tenía buenos contactos nunca me quiso comprar una bicicleta nueva. Él siempre quiso que aprendiera con lo que teníamos en casa, que era una bicicleta de mi mamá, un poco más vieja, pero de todos modos ganaba las carreras con esta bicicleta un poco más vieja. Aprendí mucho más y traté de hacer lo que hacían los demás, y lo hacía a mi manera."

"En el 2015, cuando tenía 15 años conseguí un entrenador en Chile, un fisiólogo, doctor en medicina, (Jorge) Cajigal me tomó muestras en un laboratorio, yo tenía que correr en la bicicleta y me revisaba los niveles de oxígeno, por ejemplo, tenía muy buenos números y estaba muy impresionado y quería ayudarme a seguir adelante a esa edad. Me propuso entrenar con él. (…). Así que dijo que estaba impresionado con mis condiciones y que grandes cosas me esperaban más adelante . Me convenció a mí y a mi familia para empezar a entrenar, pero siempre pensamos que se debía hacer paso a paso, entrenando lo menos posible, de menos a más (entrenando)… Hasta hoy somos muy, muy buenos amigos. La confianza es lo más importante con un entrenador, sin ella es imposible, especialmente en mi disciplina, donde entrenas y compartes todos los días, hasta el día de hoy trabajo con él."

04 Rumbo a JJ.OO París 2024

"Nos estamos preparando para París 2024; los Juegos Olímpicos me motivan mucho. A corto plazo, tengo la última temporada en mi categoría, Sub 23, hice un buen año la temporada pasada, fui campeón del mundo e intentaré hacerlo de nuevo."

" Tengo hambre de ser reconocido, de ser alguien que marque un hito (…). No me conformo para nada con ser alguna vez campeón mundial, pienso en estar ahí todos los años, luchar por el título, tener un nombre, trabajar con marcas y ser profesional, eso me motiva mucho."

"Pienso a futuro en hacer un campo de entrenamiento para niños, de 15 a 18 años , ahí es cuando los niños pueden comenzar un programa de alto rendimiento, ese siempre ha sido mi secreto ... ¿Cuál es el propósito de ser campeón del mundo si no va a haber otro niño chileno que sea campeón? Creo que no tiene sentido, entonces para mí es muy importante dejar algo atrás, hacer algo que siga motivando, que saque a los niños de sus problemas, porque creo que hay talento en Chile."

