9 documentales de danza imprescindibles para comenzar a bailar

Get to Know Street Dance

Al encender la televisión hoy en día, encontrarás a los voguers en primera posición, destrozando las pasarelas en HBO. Pero no siempre ha sido así. Detrás de cada icono que se promociona en la actualidad y de cada subcultura de baile underground que ahora se ha convertido en mainstream, hay una historia sobre las batallas que hubo que ganar primero para llegar hasta allí. La energía y la resistencia de los bailarines no sólo allanaron el camino para la siguiente generación, sino que demostraron el poder que tiene el baile para levantar el ánimo de la gente, salvar las diferencias y unificar incluso a las comunidades más dramáticamente diferentes a escala mundial.

Capturado por el prolífico fotógrafo David LaChapelle y llevado a la vida por las estrellas de la película -Tommy the Clown, Lil C y Larry Berry-, RIZE muestra cómo el krumping y el clowining no sólo explotaron, sino que se convirtieron en una alternativa a la vida de las bandas para los jóvenes marginados de Watts y el centro-sur de Los Ángeles, un medio de comunicar el malestar político y la frustración a través del baile. Cuando la película se proyectó por primera vez en Sundance, los movimientos eran tan diferentes a todo lo que se había visto, que los críticos cuestionaron si habían sido acelerados o modificados, hasta el punto de especular que la película podría ser un "falso documental".

