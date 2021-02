1. Teton Gravity Research – Make Believe

Make Believe

TGR repasa sus 25 años en la competencia celebrando a los atletas que unieron la imaginación y compromiso, aquellos que escogieron vivir sus vidas de una forma particular convirtiendo sus visiones en realidad; aquellos que decidieron crear y creer en sus sueños.

2. Andrzej Bargiel – K2: El Descenso Imposible

K2: El Descenso Imposible

El 22 de Julio de 2018, un montañista y esquiador polaco se puso su equipo a una altitud de 8,611m listo para hacer historia. Sigue la expedición de Andrzej Bargiel desde Polonia a Pakistán mientras desciende el K2 en esquís.

3. Sherpas Cinema – Into the Mind

Into the Mind

Sherpas Cinema crea esta película para derretir tu cerebro combinando el mejor nivel de esquí y siguiendo una historia acerca de la constante lucha entre el riesgo y la recompensa. Con una increíble cinematografía, el freeriding nunca antes se ha visto mejor.

4. Matchstick Productions – All In

All In

¿Estás listo para ver a los mejores freeskiers del mundo destruyendo grandes líneas de campo, rieles urbanos y todo lo que se encuentren en el camino? Y por los mejores del mundo nos referimos a chicos Y chicas. All In se salta la fórmula habitual de tener únicamente a hombres para mostrar que las mujeres de hoy lo hacen igual que los hombres. Con un enfoque al ecologismo, la película se mantiene local, apegándose a los mejores terrenos fuera de pista de Estados Unidos en vez de volar a destinos lejanos. Esta película trata simplemente sobre esquiadores que se atreven a todo, viviendo y respirando esquí.

5. Legs of Steel – Passenger

Passenger

Para algunos, el invierno es el único momento del año que realmente importa y esquiar en nieve fresca es una búsqueda constante. Desde Japón a Europa, hasta Norte América, esta mirada romántica a la búsqueda interminable de nieve fresca resalta algunos de los mejores esquiadores del mundo.

6. Matchstick Productions – Days of My Youth

Days of My Youth

El sentimiento de juventud eterna que los esquiadores reciben al hacer lo que aman es el tema central de este proyecto de dos años de Matchstick Productions. Incluyendo algunos de los esquiadores más progresivos, esta película muestra los ensayos y triunfos de ser el mejor.

7. Jérémie Heitz – La Liste

La Liste

Jérémie Heitz se reta a si mismo para esquiar 15 de los 4.000 metros más brutales de los Alpes en sólo dos temporadas. Hacer esto requiere una enorme resistencia física y una fortaleza mental superior. Esto es una nueva frontera en el freeriding.

8. Streif – One hell of a ride

Streif

Sigue a los esquiadores elite Erik Guay, Aksel Lund Svindal, Max Franz, y Hannes Reichelt a través de 12 meses cargados de emoción mientras entrenan para la carrera más peligrosa del mundo de downhill ski – El Streif en Kitzbühel, Austria.

9. Mount St. Elias – A ski descent of 'The Man Eater'

Mount St. Elias

Nombrada 'El Devora Hombres', la montaña Saint Elias en Norte América desalienta a los escaladores con su imponente cumbre y su mal clima; pero tres de los mejores esquiadores de montaña del mundo se atreven a esquiar uno de los grandes desafíos naturales dentro de su deporte.

10. Matchstick Productions – Superheroes of Stoke

Superheroes of Stoke

Disfruta una mirada a 20 años de producción de Matchstick Productions. Sus películas de esquí empezaron una revolución de estilo para los freeskiers logrando cambiar la manera en que las personas ven el deporte hoy en día e inspirando a una nueva generación de esquiadores dispuestos a empujar los límites.

11. Generations of Skiing – The spirit of continuous rebellion

Generations of Freeskiing

Sumérgete en la historia del esquí freestyle, sus orígenes y como continua desarrollándose. Con el estilo fluido de una carrera de arriba a abajo que atraviesa épocas, realiza este emocionante viaje a través de la historia.

12. Shades of Winter – Between

Shades of Winter: Between

Viaja con un grupo de esquiadoras y surfers extraordinarias en un tour global. Dirigida por la cineasta Sandra Lahnsteiner, esta película celebra un viaje emocionante mientras recorren locaciones épicas alrededor del mundo y viven momentos que alimentan sus almas.

13. Shades of Winter – PURE

Shades of Winter: PURE

Las mejores mujeres freeskiers del mundo viajan desde Alaska a los Alpes para alimentar su pasión por progresar en el esquí de estilo libre. Descubra lo que es posible cuando una sed impecable de aventura y exploración se desata en las montañas.

14. Snowmads – A Journey Towards Eastern Suns

Snowmads

El esquiador profesional Fabian Lentsch es un alma libre de pies a cabeza. En un camión de bomberos personalizado, Fabian emprende una expedición para explorar los picos de Oriente Medio. Con un grupo de esquiadores tremendamente diferentes, el grupo realiza el viaje de su vida.

15. Faction Skis – The Collective

The Collective

El segundo largometraje completo de Faction, The Collective, atrajo a grandes multitudes en su estreno mundial en París y tuvo a todo el cine a gritos. Un contendiente para la película de esquí del año ofrece algo para todos: una travesía radical por BC, nieve mística de Japón, rieles escandinavos retorcidos y un increíble segmento de parque solo para mujeres que muestra que tan rápido está progresando el estilo libre femenino en este momento. Pero la atención más alta tiene que ir a Alex Hall, quien te dejará boquiabierto durante la secuencia de apertura del super-booter de Noruega y sigue mostrándote su acción a través de cuatro de las siete secciones de la película. No te la puedes perder.

16. Teton Gravity Research – Rogue Elements

Rogue Elements

Freeriders y freeskiers son una combinación divertida. Si bien el término 'advertencia de tormenta' puede hacer que la mayoría de la gente corra para abastecerse de comida y ropa cálida, para los cazadores de nieve fresca es una señal segura que La Madre Naturaleza está comenzando la fiesta. Rogue Elements es un tributo a lo que sucede cuando el clima se pone salvaje: una hora de acción empinada de esquí y snowboard de alrededor de todo el mundo, cortesía de los legendarios cineastas TGR.

17. Matchstick Productions – Drop Everything

Drop Everything

Para los fans del freeski, MSP necesita poca introducción. Ellos han logrado hacerse lugar en la cima del juego combinando un alto nivel de acción junto con un factor máximo de diversión desde 1992; y Drop Everything de 2017 es otro clásico del género. Incluyendo el talento de algunos de los mejores freeskiers como Markus Eder, Sammy Carlson y Michelle Parker, esta alegre aventura de esquí estilo libre de alto octanaje es un verdadero clásico de Matchstick y casi el mejor título de película de todos los tiempos.

18. Same Difference – Las disciplinas del esquí moderno

Same Difference

Aprende todo acerca de tres disciplinas del esquí moderno siguiendo a los mejores esquiadores de estilo libre del mundo mientras se sumergen a lo salvaje. Todos tienen un elemento en común: una pasión por el esquí. Escucha la banda sonora aquí.

19. Bobby Brown – Dynamic Medium

Dynamic Medium

Únete a la aventura con el esquiador estadounidense Bobby Brown mientras persigue junto con sus amigos el medio dinámico, que es la nieve, alrededor del mundo en búsqueda de las mejores líneas.

20. Anna Segal and Nat Segal – Finding the Line

Finding the Line

La campeona olímpica y de los X Games en la categoría slopestyle Anna Segal y su hermana Nat, esquiadora de grandes montañas y competidora del Freeride-World-Tour, utilizan su deporte para entender el miedo y lo que manifiesta en sus vidas.

21. Teton Gravity Research – Winterland

Winterland

Esta película se trata acerca de celebrar las raíces del esquí y el snowboarding. Sigue un grupo aventurero mientras dejan su marca en locaciones legendarias y siguen a los fantasmas de las grandes leyendas.

22. Huck Yeah!

Huck Yeah!

Prepárate para sorprenderte mientras Hoji, Sam Kuch, Bobby Brown y el grupo de chicas llamadas The Blondes tienen el mejor momento de sus vidas con la mejor acción en la nieve.

23. Action Men

Action Men