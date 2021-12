Nuestros videojuegos favoritos de 2021

¡Otro año se nos va de los manos! La verdad es que no importa que tan roto este el mundo o la sociedad, para los que amamos los videojuegos los gozos no dejan de llegar. 2021 fue otro año lleno de excelentes videojuegos que nos acompañaron en las buenas y en las malas, que jugamos solos y acompañados, que nos divirtieron y que nos retaron.

Es muy, muy importante aclarar y recordarles queridos lectores que esta es una lista completamente subjetiva, creada y recopilada por una persona, basada en sus gustos e intereses. Limitada a los videojuegos que pudo probar en el limitado tiempo que tiene para jugar; no es para nada una lista absoluta. Una cosa mas, los juegos están listados según su fecha de lanzamiento. Esto no es un top ten, es simplemente una lista con juegos que nos enamoraron y que escribimos con la esperanza de que tal vez ustedes le den una oportunidad y se enamoren de ellos también.

El año no pudo haber empezado mejor que con Hitman 3 lanzándose en Enero. Las aventuras del Agente 47 llegaron a su fin y a su clímax en este excelente videojuego de asesinatos, no solo narrativamente pero mecánicamente Hitman 3 también refino todo lo que hizo de Hitman (2016) y Hitman 2 juegos super especiales. Mejor aun, si eras dueño de esos títulos Hitman 3 te permitía jugar todas las misiones de esos juegos con el engine y las mecánicas de Hitman 3. La verdad es que nosotros si nos volvimos a aventar Hitman 2 completo.

Before your eyes