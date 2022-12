Tras un episodio en la PS4 de la mitología nórdica, que había dado grandes aventuras a los jugadores, la secuela de God of War en la PlayStation 5 era, obviamente, muy esperada. Y no ha decepcionado. Te ahorraremos los elementos de la trama que podrían estropeártela, pero esta secuela directa sigue admirablemente a los pasos de la entrega anterior: es espectacular, bella, apasionante y tiene mucho que decir. Una vez más, es un placer jugar con Kratos y, sobre todo, seguir lo que sus inspirados creadores tienen que contarnos. Muchos esperan un DLC para completar el final, la esperanza es casi nula, pero crucemos los dedos con ellos. Ragnarok es un gran valor si tienes la nueva consola de Sony.

Está claro que Evil West no se basa en la escritura. Este juego descarnado salió a la venta el 22 de noviembre para la vieja y nueva generación de consolas y PC. Aquí dejamos la era de los caballeros para sustituir la espada por la pólvora, el caballero por un vampiro sin buenos modales. Eres un vaquero, uno de verdad, uno duro, que tiene su propia especialidad. Si algunos buscan oro o pastorean ganado en los prados y sueñan con Yellowstone, tú eres un cazador de vampiros. Sí, como Abraham Lincoln. Una vocación peligrosa que cumples de maravilla, gracias sobre todo a un guante que suelta electricidad a raudales, sin tener en cuenta el ahorro energético actual. El juego de Flying Wild Hog bebe un poco de Devil May Cry y no está exento de defectos (como ser una línea recta), pero tiene un mérito, y no menor: desahogarse al máximo.

Aunque Final Fantasy XIV, Genshin Impact y la sorpresa de Lost Ark le han puesto en apuros, World of Warcraft no ha muerto. Nunca está muerto. Y el MMO de Blizzard sigue viento en popa con el lanzamiento de su novena expansión, Dragonflight, el 29 de noviembre, protagonizada por... dragones. En el programa: Una subida de nivel hasta 70, la isla ancestral de estas míticas criaturas en Azeroth, una nueva raza que solo tiene una clase, la evocadora Dracthyr (un aspecto humanoide y una temible forma dracónica), una nueva dinámica para surcar los cielos con tu draco en el que el jugador tiene un papel real (aparte de simplemente dirigirlas), nuevas incursiones y mazmorras, una enorme revisión de los talentos (que parece gustar a los jugadores), un mayor protagonismo de las profesiones y un PVP que ha quedado un poco de lado. Blizzard reavivó la llama con unas magníficas cinemáticas que recordaban, casualmente, al final de La Casa del Dragón, pero también a la saga Dragones de Dreamworks por su encanto. WoW sigue en pie. Incluso podría decirse que está despegando con Dragonflight.

Si el anuncio del remake de Dead Space dio mucho que hablar, los amantes de los juegos de terror espacial (en los que nadie te oirá gritar, recuerda) recibieron una doble dosis de espanto con el anuncio de The Callisto Protocol en el Summer Game Fest 2022. Este survival horror te traslada al siglo XXIV en una prisión de Calisto (de ahí el título) que es, como todos sabéis, una luna de Júpiter. Juegas como Josh Duhamel, el actor de Transformers y Jupiter’s Legacy (pero ese no es el motivo de tu encarcelamiento, que quede claro), que tiene que enfrentarse a unas condiciones carcelarias deplorables, pero también a un ataque alienígena hostil. Aquí es donde entran en juego el gore, la brusquedad y las piruetas. Hay que tener en cuenta que Karen Fukuhara, la actriz estadounidense que interpreta a Kimiko en The Boys, también está en el reparto, lo cual está muy bien. El juego ha tenido una acogida desigual, con un pase de temporada medianamente atractivo, pero tiene el mérito de cumplir su misión: asustar a la gente en las estrellas y no armar jaleo.

